Російські ДРГ уже на околицях Торецька – УП

Російські диверсійно-розвідувальні групи двічі за останні три дні заходили на околиці Торецька з боку частково захопленого села Залізне, були бої.

Джерело: співрозмовник УП серед військових, що володіє обстановкою на напрямку

Пряма мова: "На околицях уже були бої з ДРГ – за останніх три дні 2 рази. Один раз їх точно вибили. Зросла інтенсивність штурмів: позаминулого тижня було 48, минулого – 58. Росіяни тримають темп у штурмах, в обстрілах, КАБах. Зросла кількість FPV".

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Чому це важливо: Росіяни надзвичайно швидко рухаються на Торецькому напрямку. За півтора місяця, відколи почався наступ, вони пройшли майже 4 кілометри в глиб українських позицій.

Нагадаємо: Росіяни почали наступ на Торецьк і Нью-Йорк у кінці червня 2024-го, скориставшись ротацією 24-ї бригади на 41-у.

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