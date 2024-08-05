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РФ просила США переконати Україну не атакувати її на "День ВМФ" – ЗМІ

Тетяна ОлійникПонеділок, 5 серпня 2024, 22:28
РФ просила США переконати Україну не атакувати її на День ВМФ – ЗМІ

Міноборони РФ просило міністра оборони США Ллойда Остіна переконати Україну не проводити операції на "День ВМФ" у Росії 28 липня.

Джерело: Militarny, російська служба Интерфакс

Деталі: Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив, що російський міністр оборони Андрій Бєлоусов особисто дзвонив міністру оборони США Ллойду Остіну по цьому питанню. Рябков зазначив, що телефонна розмова двох міністрів нібито мала позитивний результат для Росії та допомогла уникнути "ескалаційного витка".

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За даними РФ, українські спецслужби готували атаку на "День ВМФ", коли на параді в Петербурзі виступали кремлівський лідер Володимир Путін та Бєлоусов.

 
Андрій Бєлоусов та Володимир Путін під час параду на день ВМФ РФ 
Фото: Адміністрація губернатора Санкт-Петербурга

Як стверджує Рябков, Остін був вкрай здивований цими звістками, але сприйняв їх досить серйозно, після цього Вашингтон нібито зв’язався з Києвом і попросив не робити те, що було заплановано.

Американське видання New York Times, з посиланням на трьох неназваних посадовців, писало, що під час телефонної розмови Бєлоусов розповів Остіну, про виявлену Москвою підготовку України до "таємної операції" проти РФ.

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Видання зазначало, що досі незрозуміло, чи справді Україна планувала операцію, про яку повідомляв Бєлоусов.

За словами російського дипломата, якби українська операція була здійснена, то це мало нібито призвести до "некерованого конфлікту" між РФ та США.

Нагадаємо:

28 липня дрони Служби безпеки у взаємодії з іншими складовими сил оборони атакували нафтобазу "Польова" в російській Курській області.

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