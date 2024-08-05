Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

зірковий факап-стендап

Баляндраси

КМВА: Ворог застосував балістичне озброєння в напрямку Києва, без руйнувань

Тетяна ОлійникПонеділок, 5 серпня 2024, 23:52
КМВА: Ворог застосував балістичне озброєння в напрямку Києва, без руйнувань
ППО, ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З САЙТУ DEFENCE UA

Увечері 5 серпня російські війська застосували, за попередніми даними, балістичне озброєння на кшталт Іскандер-М чи KN-23 в напрямку Києва. 

Джерело: КМВА

Дослівно: "В понеділок, близько 23:00 ворог завдав ракетного удару в напрямку Києва та передмістя. За попередньою інформацією, агресор застосував балістичне озброєння на кшталт Іскандер-М чи KN-23.

Реклама:

В столиці та на околицях міста працювали сили та засоби протиповітряної оборони".

Деталі: За попередніми даними зафіксували ураження ворожих ракет.

За даними КМВА, в Києві не зафіксували руйнувань, інформації щодо потерпілих не надходило.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: 

Увечері 5 серпня Повітряні сили повідомили про швидкісну ціль в напрямку Київщини, в Києві було чутно вибухи.

Київвибух
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відео, оновленоУ Бразилії розбився пасажирський літак: 62 людини вважають загиблими

США передають Україні новий пакет допомоги на $125 млн

Коляденко вийшла в фінал турніру з боротьби і гарантувала Україні ще одну медаль Олімпіади-2024

Канада покарала сина Лукашенка

БЕБ вилучило майже 5 мільйонів євро у постачальника продуктів для Міноборони

Комітет ВР з питань здоров’я нації підтримав законопроєкт про цивільні партнерства

Усі новини...
Київ
У Києві дівчата-підлітки побили 12-річну школярку на футбольному полі
На Печерську військовий влаштував стрілянину
Серійний палій військових автівок у Києві отримав 8 років тюрми
Останні новини
01:19
Кіпр екстрадував до США росіянина, звинуваченого в експорті військової мікроелектроніки 
00:09
доповненоРосійська влада ввела режим контртерористичної операції у Брянській та Бєлгородській областях
23:50
Новини економіки 9 серпня: зекономлені 3 млрд на дронах, по "Охматдиту" не бачать криміналу
23:45
Макс Кідрук: Моє завдання як автора – зобразити якомога похмуріше і водночас якомога реалістичніше майбутнє
23:37
Ракету Х-101, яка вдарила по "Охматдиту", росіяни виготовили незадовго до атаки – розслідувачі
23:17
Чому американці допомагають Україні, і як на це впливають мова, скандали і корупція: інтерв'ю
23:15
оновленоРосіяни обстріляли Херсонщину, постраждали двоє людей
23:08
Генштаб: Найбільш активно ворог наступає на Покровському напрямку
22:59
Росія розповіла Вучичу про підготовку "масових заворушень і перевороту" в Сербії
22:29
відео, оновленоУ Бразилії розбився пасажирський літак: 62 людини вважають загиблими
Усі новини...
Реклама:
Реклама: