КМВА: Ворог застосував балістичне озброєння в напрямку Києва, без руйнувань

Увечері 5 серпня російські війська застосували, за попередніми даними, балістичне озброєння на кшталт Іскандер-М чи KN-23 в напрямку Києва.

Джерело: КМВА

Дослівно: "В понеділок, близько 23:00 ворог завдав ракетного удару в напрямку Києва та передмістя. За попередньою інформацією, агресор застосував балістичне озброєння на кшталт Іскандер-М чи KN-23.

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В столиці та на околицях міста працювали сили та засоби протиповітряної оборони".

Деталі: За попередніми даними зафіксували ураження ворожих ракет.

За даними КМВА, в Києві не зафіксували руйнувань, інформації щодо потерпілих не надходило.

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Що передувало:

Увечері 5 серпня Повітряні сили повідомили про швидкісну ціль в напрямку Київщини, в Києві було чутно вибухи.