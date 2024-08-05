КМВА: Ворог застосував балістичне озброєння в напрямку Києва, без руйнувань
Понеділок, 5 серпня 2024, 23:52
Увечері 5 серпня російські війська застосували, за попередніми даними, балістичне озброєння на кшталт Іскандер-М чи KN-23 в напрямку Києва.
Джерело: КМВА
Дослівно: "В понеділок, близько 23:00 ворог завдав ракетного удару в напрямку Києва та передмістя. За попередньою інформацією, агресор застосував балістичне озброєння на кшталт Іскандер-М чи KN-23.
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В столиці та на околицях міста працювали сили та засоби протиповітряної оборони".
Деталі: За попередніми даними зафіксували ураження ворожих ракет.
За даними КМВА, в Києві не зафіксували руйнувань, інформації щодо потерпілих не надходило.
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Що передувало:
Увечері 5 серпня Повітряні сили повідомили про швидкісну ціль в напрямку Київщини, в Києві було чутно вибухи.