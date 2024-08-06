Держдеп: Рішення щодо збиття ракет над Україною мають прийняти колективно всі члени НАТО

Речник Держдепу США Метью Міллер, відповідаючи на питання щодо можливості можливостей країн НАТО збивати ракети РФ над територією України, заявив, що це рішення, яке мають прийняти члени Альянсу колективно.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на слова речника Держдепу Метью Міллера

Деталі: Міллеру поставили питання про нещодавню заяву президента Володимира Зеленського, який доручив дипломатам пропрацювати в рамках Ради Україна-НАТО можливість створення коаліції з-поміж держав-сусідів, які допомагатимуть збивати російські ракети над українською територією.

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"Отже, це дискусія, яка, як і всі дискусії в НАТО, є дискусією між членами НАТО і рішенням, яке НАТО прийме колективно. Це не те, про що я можу говорити звідси", – сказав представник Держдепу.

Його також спитали про можливе розширення дозволу для України завдавати ударів західною зброєю вглиб території РФ, на що Міллер відповів, що США постійно вивчають потреби українських військових, оцінюють безпекову ситуацію і намагаються реагувати на їхні потреби.

"Це процес, який ми проходимо від самого початку, і ми здійснюємо цей процес як щодо конкретних озброєнь, які ми надаємо Україні, так і щодо обмежень, якщо такі є, які ми накладаємо на використання цих озброєнь", – додав він.

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