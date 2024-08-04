Зеленський хоче, щоб коаліція країн НАТО збивала ракети над Україною
Президент Володимир Зеленський доручив дипломатам пропрацювати в рамках ради "Україна-НАТО" можливість створення коаліції з-поміж держав-сусідів, які допомагатимуть збивати російські ракети над українською територією.
Джерело: Зеленський під час спілкування з журналістами в День Повітряних сил ЗСУ, передає "Інтерфакс-Україна"
Пряма мова: "Ми повинні працювати над технічною можливістю, щоб було застосування бойової авіації з боку сусідніх країн проти (російських – ред.) ракет, які б'ють по Україні в напрямку наших сусідів. Насамперед країн Альянсу".
Деталі: На його думку, це рішення, "ймовірно, складне для партнерів, оскільки вони завжди бояться зайвої ескалації".
"Але ми боремося з цим і працюватимемо. У нас, на мою думку, є непоганий варіант нашої ради "Україна-НАТО". Я дав відповідне завдання нашим дипломатам працювати з НАТО, щоб була така зустріч, щоб було напрацьовано і дату, коли ми зможемо обговорити саме це питання", – сказав президент.
Пряма мова: "Я хочу спробувати цей інструмент, щоб країни НАТО проговорили з Україною можливість такої невеликої коаліції країн-сусідів, які збиватимуть ракети ворога (над Україною – ред.)…
Такої коаліції нам сьогодні дуже бракує, бо це дуже велика відповідальність для однієї країни-сусідки – взяти на себе відповідальність та допомагати нам збивати ракети. Хоча вважаю, що це, безумовно, потрібно було зробити. І зробити давно".
Передісторія:
- 8 липня глава польського уряду Дональд Туск після підписання безпекової угоди з Києвом заявив, що Польща залучить союзників по НАТО для обговорення можливого збиття російських ракет і дронів над територією України. Туск заявив, що Польща відкрита до такої ініціативи, однак, за його словами, це потребує співпраці та схвалення з боку НАТО.
- 10 липня міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що польська сторона не буде збивати російські ракети, які летять через Україну в її напрямку, якщо не буде відповідного рішення на рівні НАТО.
- 13 липня міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Варшава розглядає пропозицію Києва збивати російські ракети, що прямують до польської території, поки вони ще перебувають в українському повітряному просторі.
- 14 липня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг дав зрозуміти, що виступає проти того, щоб Польща силами своєї ППО збивала російські ракети над територією України.