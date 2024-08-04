Зеленський хоче, щоб коаліція країн НАТО збивала ракети над Україною

Зеленський під час спілкування з журналістами 4 серпня, фото ОП

Президент Володимир Зеленський доручив дипломатам пропрацювати в рамках ради "Україна-НАТО" можливість створення коаліції з-поміж держав-сусідів, які допомагатимуть збивати російські ракети над українською територією.

Джерело: Зеленський під час спілкування з журналістами в День Повітряних сил ЗСУ, передає "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Ми повинні працювати над технічною можливістю, щоб було застосування бойової авіації з боку сусідніх країн проти (російських – ред.) ракет, які б'ють по Україні в напрямку наших сусідів. Насамперед країн Альянсу".

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Деталі: На його думку, це рішення, "ймовірно, складне для партнерів, оскільки вони завжди бояться зайвої ескалації".

"Але ми боремося з цим і працюватимемо. У нас, на мою думку, є непоганий варіант нашої ради "Україна-НАТО". Я дав відповідне завдання нашим дипломатам працювати з НАТО, щоб була така зустріч, щоб було напрацьовано і дату, коли ми зможемо обговорити саме це питання", – сказав президент.

Пряма мова: "Я хочу спробувати цей інструмент, щоб країни НАТО проговорили з Україною можливість такої невеликої коаліції країн-сусідів, які збиватимуть ракети ворога (над Україною – ред.)…

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Такої коаліції нам сьогодні дуже бракує, бо це дуже велика відповідальність для однієї країни-сусідки – взяти на себе відповідальність та допомагати нам збивати ракети. Хоча вважаю, що це, безумовно, потрібно було зробити. І зробити давно".

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