Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

зірковий факап-стендап

Баляндраси

Зеленський хоче, щоб коаліція країн НАТО збивала ракети над Україною

Катерина ТищенкоНеділя, 4 серпня 2024, 17:25
Зеленський хоче, щоб коаліція країн НАТО збивала ракети над Україною
Зеленський під час спілкування з журналістами 4 серпня, фото ОП

Президент Володимир Зеленський доручив дипломатам пропрацювати в рамках ради "Україна-НАТО" можливість створення коаліції з-поміж держав-сусідів, які допомагатимуть збивати російські ракети над українською територією.

Джерело: Зеленський під час спілкування з журналістами в День Повітряних сил ЗСУ, передає "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Ми повинні працювати над технічною можливістю, щоб було застосування бойової авіації з боку сусідніх країн проти (російських – ред.) ракет, які б'ють по Україні в напрямку наших сусідів. Насамперед країн Альянсу".

Реклама:

Деталі: На його думку, це рішення, "ймовірно, складне для партнерів, оскільки вони завжди бояться зайвої ескалації".

"Але ми боремося з цим і працюватимемо. У нас, на мою думку, є непоганий варіант нашої ради "Україна-НАТО". Я дав відповідне завдання нашим дипломатам працювати з НАТО, щоб була така зустріч, щоб було напрацьовано і дату, коли ми зможемо обговорити саме це питання", – сказав президент.

Пряма мова: "Я хочу спробувати цей інструмент, щоб країни НАТО проговорили з Україною можливість такої невеликої коаліції країн-сусідів, які збиватимуть ракети ворога (над Україною – ред.)…

ВІДЕО ДНЯ

Такої коаліції нам сьогодні дуже бракує, бо це дуже велика відповідальність для однієї країни-сусідки – взяти на себе відповідальність та допомагати нам збивати ракети. Хоча вважаю, що це, безумовно, потрібно було зробити. І зробити давно".

Передісторія:

  • 8 липня глава польського уряду Дональд Туск після підписання безпекової угоди з Києвом заявив, що Польща залучить союзників по НАТО для обговорення можливого збиття російських ракет і дронів над територією України. Туск заявив, що Польща відкрита до такої ініціативи, однак, за його словами, це потребує співпраці та схвалення з боку НАТО.
  • 10 липня міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що польська сторона не буде збивати російські ракети, які летять через Україну в її напрямку, якщо не буде відповідного рішення на рівні НАТО.
  • 13 липня міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Варшава розглядає пропозицію Києва збивати російські ракети, що прямують до польської території, поки вони ще перебувають в українському повітряному просторі.
  • 14 липня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг дав зрозуміти, що виступає проти того, щоб Польща силами своєї ППО збивала російські ракети над територією України.

Теми: ЗеленськийНАТОракетний ударППО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відео, оновленоУ Бразилії розбився пасажирський літак: 62 людини вважають загиблими

США передають Україні новий пакет допомоги на $125 млн

Коляденко вийшла в фінал турніру з боротьби і гарантувала Україні ще одну медаль Олімпіади-2024

Канада покарала сина Лукашенка

БЕБ вилучило майже 5 мільйонів євро у постачальника продуктів для Міноборони

Комітет ВР з питань здоров’я нації підтримав законопроєкт про цивільні партнерства

Усі новини...
Зеленський
Зеленський сподівається, що партнери розширять підготовку українських пілотів на F-16
Зеленський показав літаки F-16 в Україні
ПС вже знищили понад 8000 цілей: Олещук показав, чим б’ють окупантів
Останні новини
01:19
Кіпр екстрадував до США росіянина, звинуваченого в експорті військової мікроелектроніки 
00:09
доповненоРосійська влада ввела режим контртерористичної операції у Брянській та Бєлгородській областях
23:50
Новини економіки 9 серпня: зекономлені 3 млрд на дронах, по "Охматдиту" не бачать криміналу
23:45
Макс Кідрук: Моє завдання як автора – зобразити якомога похмуріше і водночас якомога реалістичніше майбутнє
23:37
Ракету Х-101, яка вдарила по "Охматдиту", росіяни виготовили незадовго до атаки – розслідувачі
23:17
Чому американці допомагають Україні, і як на це впливають мова, скандали і корупція: інтерв'ю
23:15
оновленоРосіяни обстріляли Херсонщину, постраждали двоє людей
23:08
Генштаб: Найбільш активно ворог наступає на Покровському напрямку
22:59
Росія розповіла Вучичу про підготовку "масових заворушень і перевороту" в Сербії
22:29
відео, оновленоУ Бразилії розбився пасажирський літак: 62 людини вважають загиблими
Усі новини...
Реклама:
Реклама: