У центрі Києва зіткнулись трамваї: 6 постраждалих, побиті машини

На вулиці Глибочицькій у центрі Києва зіткнулися трамваї, у результаті чого постраждали 6 людей та пошкоджені близько 10 автомобілів.

Джерело: КМДА та Патрульна поліція у Telegram

Дослівно КМДА: "На місці зіткнення трамваїв на вулиці Глибочицькій працюють усі відповідні служби. Причини ДТП встановлюються.

Попередньо постраждали шестеро людей. Наразі їм надають медичну допомогу".

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Деталі: Повідомляється, що трамваї № 14 та №18 затримуються в напрямку проспекту Відрадного.

Скриншот з відео з Telegram-каналу "Реальний київ"

За інформацією Патрульної поліції, рух транспорту по вулиці Глибочицькій ускладнений в обох напрямках.

У соцмережах повідомляють, що у трамвая відмовили гальма, він розбив близько 10 машин і врізався в інший трамвай.

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Очевидці також кажуть, що трамвай був без водія, він з’їхав з гірки назад і вдарився задньою частиною у трамвай, який їхав за ним.

Доповнено: Згодом у КМДА повідомили, що трьох постраждалих госпіталізували, інші троє отримали допомогу медиків на місці.

Ще пізніше у КМДА додали, що трамвай, який спричинив аварію, був технічно справним і перед випуском на лінію пройшов відповідний огляд.

"За результатами першочергового обстеження спеціалісти "Київпастранс" причиною аварії назвали людський фактор, а саме – некоректні дії водія. Так, за інформацією комунального підприємства, під час керування вагоном водій допустив недбалість, що призвела до аварійної ситуації. Деталі інциденту з’ясовуються", – підсумували у КМДА.