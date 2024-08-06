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Армія РФ атакувала Дніпровський район Херсона: поранені дві жінки

Анастасія ПроцВівторок, 6 серпня 2024, 12:00
Армія РФ атакувала Дніпровський район Херсона: поранені дві жінки
Ілюстративне фото: Getty Images

6 серпня російські війська близько 11.00 скинули вибухівку з дрона на Дніпровський район Херсона, у результаті чого постраждали двоє жінок 70 і 83 років. 

Джерело: Херсонська ОВА, очільник Херсонської МВА Роман Мрочко

Пряма мова Мрочка: "Після 11.00 ворог скинув з дрона вибухівку у Дніпровському районі міста".

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Деталі: Повідомляється, що внаслідок атаки зазнали поранень двоє жінок 70 і 83 років.  У них – вибухові травми та уламкові поранення кінцівок. Бригада "швидкої" доставили потерпілих до лікарні для надання меддопомоги.

Зазначається, що обидві потерпілі були на вулиці під час атаки окупантів.

Нагадаємо: 

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