Армія РФ атакувала Дніпровський район Херсона: поранені дві жінки
Вівторок, 6 серпня 2024, 12:00
6 серпня російські війська близько 11.00 скинули вибухівку з дрона на Дніпровський район Херсона, у результаті чого постраждали двоє жінок 70 і 83 років.
Джерело: Херсонська ОВА, очільник Херсонської МВА Роман Мрочко
Пряма мова Мрочка: "Після 11.00 ворог скинув з дрона вибухівку у Дніпровському районі міста".
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Деталі: Повідомляється, що внаслідок атаки зазнали поранень двоє жінок 70 і 83 років. У них – вибухові травми та уламкові поранення кінцівок. Бригада "швидкої" доставили потерпілих до лікарні для надання меддопомоги.
Зазначається, що обидві потерпілі були на вулиці під час атаки окупантів.
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