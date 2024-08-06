Армія РФ атакувала Дніпровський район Херсона: поранені дві жінки

6 серпня російські війська близько 11.00 скинули вибухівку з дрона на Дніпровський район Херсона, у результаті чого постраждали двоє жінок 70 і 83 років.

Джерело: Херсонська ОВА, очільник Херсонської МВА Роман Мрочко

Пряма мова Мрочка: "Після 11.00 ворог скинув з дрона вибухівку у Дніпровському районі міста".

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Деталі: Повідомляється, що внаслідок атаки зазнали поранень двоє жінок 70 і 83 років. У них – вибухові травми та уламкові поранення кінцівок. Бригада "швидкої" доставили потерпілих до лікарні для надання меддопомоги.

Зазначається, що обидві потерпілі були на вулиці під час атаки окупантів.

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