Удар по центру Харкова: кількість постраждалих зросла до 8, серед них немовля

У результаті російського удару "Іскандером" по Шевченківському району Харкова постраждали 8 людей, серед них 8-місячна дитина. На місці влучання виникла пожежа, з-під завалів надзвичайники витягнули 5 людей.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, Національна поліція України, Харківська обласна прокуратура, ДСНС, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Пряма мова: "Удар в Шевченківському районі Харкова. Окупанти близько 10 години ранку поцілили Іскандером. Медики надали допомогу щонайменше пʼятьом постраждалим цивільним. Двоє жінок госпіталізовані до хірургії, інші — амбулаторно".

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ФОТО: ХАРКІВСЬКА ОВА

Оновлено: Згодом у поліції повідомили, що внаслідок обстрілу постраждали вісім цивільних. За даними Харківської обласної прокуратури, окупанти поцілили у район житлової забудови.

"Попередньо, постраждали восьмеро цивільних осіб. 69-річна і 36-річна жінки, а також восьмимісячний хлопчик зазнали гострої реакції на стрес. Ще четверо жінок віком 50, 44, 70, 30 років та 35-річний чоловік отримали поранення, наразі їм надається медична допомога", — зазначають в прокуратурі.

ВІДЕО ДНЯ

Наслідки російського ракетного удару по Харкову.



Відео: очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов pic.twitter.com/g3qU5HBuT0 — Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) August 6, 2024

Також окупанти пошкодили цивільну інфраструктуру — будівлю поліклініки, офісні та гаражні приміщення, гуртожиток вищого навчального закладу, нежитлові будівлі. У житлових багатоповерхівках вибито вікна. Пошкоджень зазнали понад 25 авто.

У ДСНС повідомили, що на місці обстрілу виникла пожежа. З-під завалів надзвичайники врятували 5 людей. Наразі вогнеборці продовжують ліквідацію пожежі, тривають аварійно-рятувальні роботи.

фото: ДСНС

Крім того, представники Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими повідомили, що російська ракета влучила неподалік їхнього регіонального консультаційного центру. Приміщення зазнало незначних пошкоджень, вибиті шибки. Співробітники та відвідувачі не постраждали.

Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

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