Росіяни атакували передмістя Херсона: постраждали 6 людей 

6 серпня армія РФ скинула вибухівку з дрона по передмістю Херсона, у результаті атаки шестеро людей постраждали.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, Херсонська ОВА

Пряма мова Прокудіна: "Херсон вкотре за день опинився під атакою російських безпілотників. У передмісті ворог скинув вибухівку з дрона на людей, які перебували на вулиці. Наразі відомо про пʼятьох постраждалих. Це – чоловіки, 57 та 53 роки, а також жінки, 68, 46 та 37 років".

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Деталі: зазначається, що вони дістали вибухові травми та уламкові поранення. Бригади "екстренки" доставили потерпілих до лікарень. Вони отримують необхідну медичну допомогу.

Згодом Херсонська ОВА повідомила про ще одного потерпілого внаслідок атаки: "У 36-річного потерпілого діагностували уламкове поранення гомілки. Його шпиталізували".

Також окупанти вдарили з дрона по Станіславу, внаслідок атаки постраждали дві жінки, які перебували на вулиці.

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