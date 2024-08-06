Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

АНОНСНе проґавте! Сьогодні останній день для придбання квитків на зірковий факап-стендап "Баляндраси"

Росіяни заявили нібито про спробу прорвати кордон Курської області і атаку дронів та ракет

Альона Мазуренко Вівторок, 6 серпня 2024, 14:53
Росіяни заявили нібито про спробу прорвати кордон Курської області і атаку дронів та ракет
мапа: google maps

Російська влада повідомила про нібито масовану атаку безпілотниками і ракетами Курської області. За словами т.в.о губернатора, "ситуація залишається складною". 

Джерело: т.в.о. губернатора Курської області Олексій Смирнов Telegram

Деталі: Смирнов заявив, що "обстановка продовжує залишатися складною". Він також сказав, що "йде вкидання фейкової інформації".

Реклама:

Зранку 6 серпня, він заявив про нібито спробу захисників України прорватися на територію регіону в Суджанському і Коренівському районах: "Прикордонні війська ФСБ і бійці російської армії не допустили порушення кордону, додав він і попросив жителів "зберігати пильність".

Російські пабліки зранку 6 серпня почали ширити інформацію про бої у прикордонні Курської області. Нібито українські захисники просуваються в бік Гончарівки Суджанського району РФ на техніці.

Водночас добровольчі формування "РДК" та "Свобода Росії" про операції у прикордонні з РФ не повідомляли. 

ВІДЕО ДНЯ

Крім того заяви російської влади також не коментували в українському військовому керівництві.

Нагадаємо: 

  • У березні 2024 року добровольці російського легіону "Свобода Росії" заявили, що повністю взяли під контроль смт. Тьоткіно Курської області
  • Подібні операції на території РФ також проводив "РДК". 
  • Добровольці за підсумками таких рейдів повідомляли про знищення ворожих складів, техніки та поповнення власного арсеналу зброї завдяки окупантам. 

Росіявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоПовітряні сили оприлюднили рідкісні кадри застосування авіабомб AASM Hammer

відео, оновленоЗеленський порушив питання створення військових комендатур у Курській області РФ

відео Наймасштабніша атака: СБУ і Сили оборони уночі відпрацювали по чотирьох російських летовищах

Польська прокуратура заявила, що підозрюваний у підриві "Північного потоку" виїхав до України

фотоГолову АМКУ Кириленка підозрюють у незаконному збагаченні на 56 млн грн

фото Прокуратура Німеччини видала ордер на арешт українця за підрив "Північного потоку" – ЗМІ

Усі новини...
Росія
Путін через Шойгу попросив Іран стриманіше реагувати на вбивство ватажка ХАМАС – Reuters
Росія помстилася Молдові за вислання співробітника посольства РФ
У програмі "Моторола" і Дугіна: РФ розповідатиме школярам про "подвиги" окупантів в Україні
Останні новини
18:51
Росія вийшла з конвенції Ради Європи про захист нацменшин
18:42
Через "Дію" забронювали близько 160 тисяч працівників: де найбільше
18:31
Міноборони запровадило нові правила для рапортів військових
18:25
Повідомили про підозру керівникам фірм, які поставили "Укргазвидобуванню" неякісні плити
18:15
У Литві фіксують посилення пропаганди з боку Росії та Білорусі
18:09
Генштаб: На Покровському напрямку під початку доби найгарячіше – 37 атак ворога
18:09
На фронті загинула 19-річна військова Юлія Бояновська
18:00
Philip Morris з часу запуску фабрики заплатив на третину більше податків
17:59
фотоСупутник зафіксував наслідки ударів українських дронів по аеродрому "Борисоглєбськ" у РФ
17:31
відеоПовітряні сили оприлюднили рідкісні кадри застосування авіабомб AASM Hammer
Усі новини...
Реклама:
Реклама: