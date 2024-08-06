Росіяни заявили нібито про спробу прорвати кордон Курської області і атаку дронів та ракет

Російська влада повідомила про нібито масовану атаку безпілотниками і ракетами Курської області. За словами т.в.о губернатора, "ситуація залишається складною".

Джерело: т.в.о. губернатора Курської області Олексій Смирнов Telegram

Деталі: Смирнов заявив, що "обстановка продовжує залишатися складною". Він також сказав, що "йде вкидання фейкової інформації".

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Зранку 6 серпня, він заявив про нібито спробу захисників України прорватися на територію регіону в Суджанському і Коренівському районах: "Прикордонні війська ФСБ і бійці російської армії не допустили порушення кордону, додав він і попросив жителів "зберігати пильність".

Російські пабліки зранку 6 серпня почали ширити інформацію про бої у прикордонні Курської області. Нібито українські захисники просуваються в бік Гончарівки Суджанського району РФ на техніці.

Водночас добровольчі формування "РДК" та "Свобода Росії" про операції у прикордонні з РФ не повідомляли.

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Крім того заяви російської влади також не коментували в українському військовому керівництві.

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