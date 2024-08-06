Росіяни заявили нібито про спробу прорвати кордон Курської області і атаку дронів та ракет
Російська влада повідомила про нібито масовану атаку безпілотниками і ракетами Курської області. За словами т.в.о губернатора, "ситуація залишається складною".
Джерело: т.в.о. губернатора Курської області Олексій Смирнов Telegram
Деталі: Смирнов заявив, що "обстановка продовжує залишатися складною". Він також сказав, що "йде вкидання фейкової інформації".
Зранку 6 серпня, він заявив про нібито спробу захисників України прорватися на територію регіону в Суджанському і Коренівському районах: "Прикордонні війська ФСБ і бійці російської армії не допустили порушення кордону, додав він і попросив жителів "зберігати пильність".
Російські пабліки зранку 6 серпня почали ширити інформацію про бої у прикордонні Курської області. Нібито українські захисники просуваються в бік Гончарівки Суджанського району РФ на техніці.
Водночас добровольчі формування "РДК" та "Свобода Росії" про операції у прикордонні з РФ не повідомляли.
Крім того заяви російської влади також не коментували в українському військовому керівництві.
Нагадаємо:
- У березні 2024 року добровольці російського легіону "Свобода Росії" заявили, що повністю взяли під контроль смт. Тьоткіно Курської області.
- Подібні операції на території РФ також проводив "РДК".
- Добровольці за підсумками таких рейдів повідомляли про знищення ворожих складів, техніки та поповнення власного арсеналу зброї завдяки окупантам.