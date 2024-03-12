"Свобода Росії" заявила, що взяла під контроль населений пункт в РФ

Добровольці російського легіону "Свобода Росії" заявили, що повністю взяли під контроль смт. Тьоткіно Курської області.

Джерело: легіон "Свобода Росії", РДК

Дослівно "Свобода Росії": "Смт. Тьоткіно Курської області повністю під контролем російських визвольних сил.

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Путінська армія стрімко залишає селище, залишає позаду позиції та кидає важку техніку".

Деталі: Тим часом РДК також опублікував відео, де російські солдати залишають свої позиції і тікають: "Солдати путінської армії біжать, виблискуючи п'ятами. За їхніми спинами залишаються населені пункти, техніка і, насамперед, громадяни РФ, покинуті і непотрібні".

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