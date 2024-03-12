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"Свобода Росії" заявила, що взяла під контроль населений пункт в РФ

Альона Мазуренко Вівторок, 12 березня 2024, 13:50
Свобода Росії заявила, що взяла під контроль населений пункт в РФ
мапа: google maps

Добровольці російського легіону "Свобода Росії" заявили, що повністю взяли під контроль смт. Тьоткіно Курської області.

Джерело: легіон "Свобода Росії", РДК

Дослівно "Свобода Росії": "Смт. Тьоткіно Курської області повністю під контролем російських визвольних сил.

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Путінська армія стрімко залишає селище, залишає позаду позиції та кидає важку техніку".

Деталі: Тим часом РДК також опублікував відео, де російські солдати залишають свої позиції і тікають: "Солдати путінської армії біжать, виблискуючи п'ятами. За їхніми спинами залишаються населені пункти, техніка і, насамперед, громадяни РФ, покинуті і непотрібні".

Нагадаємо:

ВІДЕО ДНЯ
  • Бійці легіону "Свобода Росії", "РДК" та "Сибірського батальйону" повідомили, що зайшли на прикордонну територію Росії, військові добровольчих загонів опублікували звернення, а в Telegram-каналах з’явилось відео начебто присутності військових на території РФ та стрілянини.
  • Бійці легіону "Свобода Росії", "Російського добровольчого корпусу" і "Сибірського батальйону" просуваються в Курській і Бєлгородській областях Росії, ведуть бої і завдають ураження збройним силам Росії, заявив доброволець легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський "Лютик".

Теми: Росіявійнадобровольці
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