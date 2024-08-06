Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

зірковий факап-стендап

Баляндраси

"Прорив кордону": РФ заявила, що відправила резерви в Курську область

Євген КізіловВівторок, 6 серпня 2024, 18:05
Прорив кордону: РФ заявила, що відправила резерви в Курську область
скриншот одного з відео, які публікують російські пабліки з місця подій

Міноборони РФ повідомило, що до держкордону з Україною в Курській області висуваються резерви російського угруповання військ.

Джерело: Міністерство оборони Росії в соцмережах, російський "Интерфакс"

Деталі: Повідомляється, що нібито українські війська в кількості до 300 осіб, із застосуванням 11 танків і понад 20 броньованих машин атакували російські підрозділи в районі держкордону в Курській області.

Реклама:

У Міноборони стверджують, що атака почалася о 8 ранку 6 серпня. Удар припав на позиції "підрозділів прикриття державного кордону Російської Федерації в районах населених пунктів Ніколаєво-Дар'їне та Олешня Курської області, що безпосередньо примикають до російсько-українського кордону".

Тепер війська прикриття держкордону спільно з підрозділами прикордонних військ ФСБ Росії намагаються відбити атаку.

У місцевих телегарм-каналах публікують відео вибухів і винищувачів, що літають низько над землею.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: Раніше у вівторок російська влада повідомила про нібито масовану атаку безпілотниками і ракетами на Курську область.

РосіяУкраїнакордонвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

вільна боротьбаКоляденко здобула ще одне срібло для України на Олімпіаді-2024

відеоМіноборони Білорусі показало залишки безпілотників, які нібито залетіли з України

Зеленський анонсував рішення, яке зміцнить духовну незалежність

Ізраїль вдарив по шкільному комплексу в Газі: там кажуть про майже 100 загиблих

У неділю вимикати світло не планують

Лукашенко наказав відправити "Іскандери" та РСЗВ на кордон з Україною

Усі новини...
Росія
Путін через Шойгу попросив Іран стриманіше реагувати на вбивство ватажка ХАМАС – Reuters
Росія помстилася Молдові за вислання співробітника посольства РФ
Росіяни заявили нібито про спробу прорвати кордон Курської області і атаку дронів та ракет
Останні новини
00:56
оновлюєтьсяРосіяни атакують Україну ударними безпілотниками
00:34
У Києві було чутно вибухи: працює ППО
00:02
відео, оновленоУ Курську пролунали вибухи, влада заявила про падіння збитої ракети на будинок
23:42
Російська ракета вдарила в будинок у Запорізькій області: чоловік загинув, дружину поранено
23:40
Які овочі варто їсти у серпні: все, що треба знати про їхню користь
23:33
На Покровському напрямку ворог концентрує зусилля біля Гродівки та Желанного – Генштаб
23:16
Росіяни скинули вибухівку з дрона на Херсонщині: загинув чоловік
22:48
вільна боротьбаКоляденко здобула ще одне срібло для України на Олімпіаді-2024
22:45
відеоЗнайшли в окопі на Донеччині: історія куниці Грізлі, яку військові врятували зі сходу
22:38
відеоГубернатор Бєлгородської області заявив, що ЗСУ утримували двох жителів села Пороз
Усі новини...
Реклама:
Реклама: