"Прорив кордону": РФ заявила, що відправила резерви в Курську область
Міноборони РФ повідомило, що до держкордону з Україною в Курській області висуваються резерви російського угруповання військ.
Джерело: Міністерство оборони Росії в соцмережах, російський "Интерфакс"
Деталі: Повідомляється, що нібито українські війська в кількості до 300 осіб, із застосуванням 11 танків і понад 20 броньованих машин атакували російські підрозділи в районі держкордону в Курській області.
У Міноборони стверджують, що атака почалася о 8 ранку 6 серпня. Удар припав на позиції "підрозділів прикриття державного кордону Російської Федерації в районах населених пунктів Ніколаєво-Дар'їне та Олешня Курської області, що безпосередньо примикають до російсько-українського кордону".
Тепер війська прикриття держкордону спільно з підрозділами прикордонних військ ФСБ Росії намагаються відбити атаку.
У місцевих телегарм-каналах публікують відео вибухів і винищувачів, що літають низько над землею.
Що передувало: Раніше у вівторок російська влада повідомила про нібито масовану атаку безпілотниками і ракетами на Курську область.