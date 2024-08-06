"Прорив кордону": РФ заявила, що відправила резерви в Курську область

скриншот одного з відео, які публікують російські пабліки з місця подій

Міноборони РФ повідомило, що до держкордону з Україною в Курській області висуваються резерви російського угруповання військ.

Джерело: Міністерство оборони Росії в соцмережах, російський "Интерфакс"

Деталі: Повідомляється, що нібито українські війська в кількості до 300 осіб, із застосуванням 11 танків і понад 20 броньованих машин атакували російські підрозділи в районі держкордону в Курській області.

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У Міноборони стверджують, що атака почалася о 8 ранку 6 серпня. Удар припав на позиції "підрозділів прикриття державного кордону Російської Федерації в районах населених пунктів Ніколаєво-Дар'їне та Олешня Курської області, що безпосередньо примикають до російсько-українського кордону".

Тепер війська прикриття держкордону спільно з підрозділами прикордонних військ ФСБ Росії намагаються відбити атаку.

У місцевих телегарм-каналах публікують відео вибухів і винищувачів, що літають низько над землею.

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Що передувало: Раніше у вівторок російська влада повідомила про нібито масовану атаку безпілотниками і ракетами на Курську область.