Россияне заявили якобы о попытке прорвать границу Курской области и атаке дронов и ракет

Российские власти сообщили о якобы массированной атаке беспилотниками и ракетами Курской области. По словам врио губернатора, "ситуация остается сложной".

Источник: врио губернатора Курской области Алексей Смирнов Telegram

Детали: Смирнов заявил, что "обстановка продолжает оставаться сложной". Он также заявил, что "идет вброс фейковой информации".

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Утром 6 августа, он заявил о якобы попытке защитников Украины прорваться на территорию региона в Суджанском и Кореневском районах: "Пограничные войска ФСБ и бойцы российской армии не допустили нарушения границы, добавил он и попросил жителей "сохранять бдительность".

Российские паблики утром 6 августа начали распространять информацию о боях в приграничье Курской области. Якобы украинские защитники продвигаются в сторону Гончаровки Суджанского района РФ на технике.

В то же время добровольческие формирования "РДК" и "Свобода России" об операциях в приграничье с РФ не сообщали.

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Кроме того заявления российских властей также не комментировали в украинском военном руководстве.

Напомним: