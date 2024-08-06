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Троє українців постраждали від російських ударів по Нікопольщині

Євген КізіловВівторок, 6 серпня 2024, 19:03
Троє українців постраждали від російських ударів по Нікопольщині
Руйнування внаслідок російського удару по Нікопольщині. фото: ОВА

У вівторок російські війська атакували Нікопольський район Дніпропетровської області, внаслідок чого поранення отримали троє місцевих мешканців.

Джерело: голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у соцмережах

Деталі: За його словами, район буквально "здригався від ворожих атак". Росіяни били дронами-камікадзе та артилерією по Нікополю, Покровській і Марганецькій громадах.

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Постраждали двоє чоловіків 46 і 57 років та 57-річна жінка. Лікуватимуться амбулаторно.

Також пошкоджені пожежний підрозділ, амбулаторія та дитсадок. Один приватний будинок спалахнув. Загалом ворог понівечив 15 осель.

Побиті й 10 господарських споруд, авто, сонячні панелі, екскаватор. Зачепило лінії електропередач.

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Що передувало: Нікопольський район постійно перебуває під обстрілами ворога. Ввечері 4 серпня та вночі 5 серпня росіяни також його атакували. В результаті дві людини дістали поранення, були пошкоджені житлові будинки, приватне підприємство, ЛЕП, гаражі та автомобіль.

Дніпропетровська областьобстрілвійна
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