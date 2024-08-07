На Київщині помітили російські дрони, працює ППО – ОВА

У Київській області зафіксували рух російських безпілотників, працює протиповітряна оборона, повідомляє обласна адміністрація.

Джерело: Київська ОВА у Telegram

Дослівно ОВА: "Київщина! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО".

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Деталі: Влада закликає не фотографувати і не знімати роботу українських захисників і не нехтувати правилами безпеки.

"Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги", – наголосили в ОВА.

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