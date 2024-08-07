На Київщині помітили російські дрони, працює ППО – ОВА
Середа, 7 серпня 2024, 07:09
У Київській області зафіксували рух російських безпілотників, працює протиповітряна оборона, повідомляє обласна адміністрація.
Джерело: Київська ОВА у Telegram
Дослівно ОВА: "Київщина! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО".
Реклама:
Деталі: Влада закликає не фотографувати і не знімати роботу українських захисників і не нехтувати правилами безпеки.
"Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги", – наголосили в ОВА.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- У ніч на середу росіяни запустили ударні безпілотники з південного напрямку. Близько 3:00 тривогу оголосили на заході країни – у Тернопільській, Львівській та Франківській областях.