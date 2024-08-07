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Розвідка Британії: потоплення субмарини "Ростов-на-Дону" збільшує ризики для флоту РФ у Криму

Ірина Кутєлєва, Станіслав ПогоріловСереда, 7 серпня 2024, 12:03
Розвідка Британії: потоплення субмарини Ростов-на-Дону збільшує ризики для флоту РФ у Криму
Б-237 "Ростов-на-Дону", фото Міноборони РФ

Розвідка Великої Британії присвятила свій огляд українському удару по російському підводному човну "Ростов-на-Дону", внаслідок якого субмарина пішла на дно, назвавши це "останньою главою в історії підводного човна".

Джерело: огляд британського Міноборони, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: За даними відомства, хоча атака відбулася в поєднанні з серією ударів безпілотників, під час удару, найімовірніше, використовувались ракети ATACMS.

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Всупереч деяким повідомленням, підводний човен, найімовірніше, не був повністю відремонтований після попередньої атаки на Крим у вересні 2023 року.

Розвідка Британії називає цю атаку "останньою главою в історії підводного човна", оскільки економічно вигідніше буде побудувати новий підводний човен, який відновить і відремонтує його.

Хоча це і є значним підйомом морального духу для українських сил, це навряд чи матиме значний вплив на здатність РФ завдавати далекобійних ударів по Україні з Чорного моря, зазначили у відомстві.

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"Цей удар підкреслює зростання ризиків для російських сил в Криму і, швидше за все, змусить Росію переглянути будь-які плани щодо передислокації будь-яких значних морських сил на півострів", – йдеться в огляді.

Нагадаємо:

  • В одному з попередніх оглядів британська розвідка припускала, що новий російський закон щодо загрози позбавлення громадянства нових громадян РФ за ухилення від військового обліку не буде мати масштабного впливу на мобілізацію.
  • Також у розвідці розповідали, що за останні два місяці середньодобові втрати росіян вбитими і пораненими знизилися з максимального за весь час повномасштабної війни рівня – з понад 1262 особи на добу в травні – до 1140 осіб у липні 2024 року. 

корабліЧФ РосіїСевастопольКрим
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