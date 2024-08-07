Зеленський підписав закон про декриміналізацію крадіжок на суму до 3000 грн
Середа, 7 серпня 2024, 12:15
Президент Володимир Зеленський підписав закон, який декриміналізує дрібні крадіжки майна вартістю до 3000 гривень та змінює покарання за такі дії на штрафи.
Джерело: картка законопроєкту №11068
Деталі: Закон унормовує питання адмінвідповідальності за дрібне викрадення чужого майна.
Реклама:
Також посилено адмінстративну відповідальність за дрібну крадіжку:
- за крадіжку до 757 гривень штраф від 850 до 1700 грн;
- за крадіжку від 758 до 3028 грн – штраф 1700 - 5100 грн;
- за повторну - від 8500 до 17000 грн".
Нагадаємо:
- У липні Рада підтримала законопроєкт №11068. Раніше кримінальним діянням була крадіжка на 300 грн, новий закон підвищив поріг до 3000 грн.