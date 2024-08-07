Зеленський підписав закон про декриміналізацію крадіжок на суму до 3000 грн

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який декриміналізує дрібні крадіжки майна вартістю до 3000 гривень та змінює покарання за такі дії на штрафи.

Джерело: картка законопроєкту №11068

Деталі: Закон унормовує питання адмінвідповідальності за дрібне викрадення чужого майна.

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Також посилено адмінстративну відповідальність за дрібну крадіжку:

за крадіжку до 757 гривень штраф від 850 до 1700 грн;

за крадіжку від 758 до 3028 грн – штраф 1700 - 5100 грн;

за повторну - від 8500 до 17000 грн".

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