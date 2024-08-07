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Зеленський підписав закон про декриміналізацію крадіжок на суму до 3000 грн

Альона Мазуренко Середа, 7 серпня 2024, 12:15
Зеленський підписав закон про декриміналізацію крадіжок на суму до 3000 грн
фото: pixabay

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який декриміналізує дрібні крадіжки майна вартістю до 3000 гривень та змінює покарання за такі дії на штрафи.

Джерело: картка законопроєкту №11068

Деталі: Закон унормовує питання адмінвідповідальності за дрібне викрадення чужого майна.

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Також посилено адмінстративну відповідальність за дрібну крадіжку:

  • за крадіжку до 757 гривень штраф від 850 до 1700 грн;
  • за крадіжку від 758 до 3028 грн – штраф 1700 - 5100 грн;
  • за повторну - від 8500 до 17000 грн".

Нагадаємо: 

законодавствоЗеленський
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