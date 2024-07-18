Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Збір на купівлю комплексу важкого дрону для 48 ОШБ

Рада декриміналізувала крадіжки на суму до 3000 грн

Альона Мазуренко Четвер, 18 липня 2024, 14:45
Рада декриміналізувала крадіжки на суму до 3000 грн
фото: pixabay

Верховна Рада підтримала законопроєкт, який декриміналізує дрібні крадіжи майна вартістю до 3000 гривень та змінює покарання за такі дії на штрафи.

Джерело: народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк

Пряма мова: "Оскільки наразі кримінальним діянням є крадіжка на 300 грн, проєкт підвишує поріг до 3000 грн.

Реклама:

Також проєкт посилює відповідальність адмінстративну за дрібну крадіжку:

  • за крадіжку до 757 гривень штраф від 850 до 1700 грн;
  • за крадіжку від 758 до 3028 грн – штраф 1700 - 5100 грн;
  • за повторну - від 8500 до 17000 грн".

Деталі: Йдеться про проєкт закону №11068, який унормовує питання адмінвідповідальності за дрібне викрадення чужого майна.

Законопроєкт підтримали в цілому 243 нардепи.

ВІДЕО ДНЯ

Також, за словами Железняка, у Раді втретє намагалися протягнути через зал питання пенсій ДБР: "Третій раз зала послала. Всі правки по ним збили в залі (200-215 голосів)".

Теми: Верховна Радазаконодавствокримінал
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Стефанчук каже, що Рада не йде на канікули: Нардепи займуться іншими видами діяльності

Енергетики скасували 24 липня відключення світла в денні години майже по всій країні

фотоУ Москві підірвали авто з топвійськовим, йому відірвало ноги

фото, відео Горіла конюшня, пошкоджені промислова будівля і 5 авто – наслідки російського удару по Харкову

Міністр оборони Польщі: Україна не вступить до ЄС без вирішення "Волинського питання"

Помста за дружбу з росіянами. "Динамо" розгромило сербський "Партизан" у кваліфікації Ліги Чемпіонів

Усі новини...
Верховна Рада
У Раді пропонують призупинити виплати по зовнішньому боргу до завершення реструктуризації
Безугла таки вийшла з фракції "Слуг народу"
Рада скасувала переведення годинників на літній час
Останні новини
11:09
Бубка та Снуп Догг пронесуть олімпійський вогонь перед церемонією відкриття Ігор-2024
11:06
Стефанчук каже, що Рада не йде на канікули: Нардепи займуться іншими видами діяльності
11:02
Сирський оцінив втрати росіян у війні, як три до одного
10:59
Сирський: Українські дрони поцілили в близько 200 об'єктів критичної інфраструктури у РФ
10:58
З ремонту вивели ще один атомний блок: світла стане більше
10:56
Сирський: Україна має план повернення Криму, і це реалістично
10:55
Штаб Трампа подав скаргу на Гарріс через передачу грошей із фонду Байдена
10:36
Аварія на синій гілці метро Києва сталася через неналежну експлуатацію - прокуратура
10:28
колонкаЯк Ротаню не повторити помилок Реброва: що треба знати про суперників олімпійської збірної України
10:01
МОК створив Олімпійські ігри з кіберспорту
Усі новини...
Реклама:
Реклама: