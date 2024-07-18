Рада декриміналізувала крадіжки на суму до 3000 грн

Верховна Рада підтримала законопроєкт, який декриміналізує дрібні крадіжи майна вартістю до 3000 гривень та змінює покарання за такі дії на штрафи.

Джерело: народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк

Пряма мова: "Оскільки наразі кримінальним діянням є крадіжка на 300 грн, проєкт підвишує поріг до 3000 грн.

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Також проєкт посилює відповідальність адмінстративну за дрібну крадіжку:

за крадіжку до 757 гривень штраф від 850 до 1700 грн;

за крадіжку від 758 до 3028 грн – штраф 1700 - 5100 грн;

за повторну - від 8500 до 17000 грн".

Деталі: Йдеться про проєкт закону №11068, який унормовує питання адмінвідповідальності за дрібне викрадення чужого майна.

Законопроєкт підтримали в цілому 243 нардепи.

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Також, за словами Железняка, у Раді втретє намагалися протягнути через зал питання пенсій ДБР: "Третій раз зала послала. Всі правки по ним збили в залі (200-215 голосів)".