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Болгарія долучилася до місії НАТО з навчання українських військових

Олег Павлюк, Євген КізіловСереда, 7 серпня 2024, 20:42
Болгарія долучилася до місії НАТО з навчання українських військових
фото: Getty Images

Рада міністрів Болгарії на засіданні в середу дозволила участь військовослужбовців болгарських Збройних сил в операції НАТО з підготовки та надання допомоги Україні в галузі безпеки (NSATU).

Джерело: пресслужба болгарського уряду, яку цитує "Європейська правда"

Деталі: Своїм рішенням уряд Болгарії дав дозвіл на участь болгарських військових в ініціативі Альянсу, під егідою якої відбуватиметься навчання українських військовослужбовців.

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"Ухваленням цього рішення наша країна чітко засвідчує свою відданість підтримці України, відстоюванню євроатлантичних цінностей та підтверджує солідарність з Альянсом у спільних зусиллях з підтримки міжнародного миру та безпеки", – підкреслили там.

Болгарський уряд додав, що з огляду на близькість війни в Україні до кордонів Болгарії та важливість цього конфлікту для безпеки Європи "внесок нашої країни до NSATU відповідає зусиллям інших держав-членів Альянсу".

Наразі не зрозуміло, скільки саме болгарських військовослужбовців будуть залучені в операцію НАТО. Раніше Болгарія відрядила 50 військових для Місії ЄС із підтримки України EUMAM, яка теж займалась підготовкою українських сил.

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Як відомо, саміт Північноатлантичного альянсу у Вашингтоні 9-11 липня погодив створення нової структури для координації всіх видів допомоги Україні в довгостроковій перспективі, що матиме назву "Допомога НАТО з безпеки і тренування для України" (NSATU).

Також він ухвалив рішення про збільшення присутності НАТО в Україні, зокрема призначення спеціального представника в Києві.

Читайте більше тут: Готовність до Трампа та України. Як саміт НАТО готував запобіжники для нової влади США.

БолгаріяУкраїнавійнаНАТО
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