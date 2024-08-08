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Аналітики ISW кажуть, що українські війська просунулися до 10 км углиб Курської області РФ

Ольга Глущенко Четвер, 8 серпня 2024, 04:54
Аналітики ISW кажуть, що українські війська просунулися до 10 км углиб Курської області РФ
Суджа, скриншот із відео у соцмережах

Фахівці Інституту вивчення війни (ISW), проаналізувавши зібрані дані, підтверджують просування нібито українських військ до 10 кілометрів углиб російської Курської області.

Джерело: ISW

Дослівно: "Підтверджено, що 7 серпня українські війська просунулися до 10 кілометрів углиб Курської області Росії на тлі продовження механізованих наступальних операцій на російській території".

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Деталі: В огляді зазначають, що геолокаційні кадри, опубліковані 6 і 7 серпня, свідчать, що нібито українська бронетехніка вийшла на позиції вздовж траси 38К-030 приблизно в 10 кілометрах від міжнародного кордону.

Підтверджені на даний момент масштаби і місцезнаходження українського просування в Курській області вказують на те, що нібито українські війська проникли щонайменше через дві російські оборонні лінії та опорний пункт.

Дослівно: "Реакція Кремля на українські наступальні дії в Курській області досі була суперечливою, оскільки російські чиновники намагаються знайти баланс між представленням цих зусиль як помітної ескалації з боку України та уникненням перебільшення їхніх потенційних наслідків і ризиком внутрішнього невдоволення".

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Ключові висновки ISW за 7 серпня:

  • Українські війська просунулися на 10 кілометрів углиб Курської області Росії на тлі продовження механізованих наступальних операцій на російській території 7 серпня.
  • Реакція Кремля на українські наступальні дії в Курській області досі була суперечливою, оскільки російські чиновники намагаються знайти баланс між представленням цих зусиль як помітної української ескалації та уникненням перебільшення її потенційних наслідків і ризиком внутрішнього невдоволення.
  • Окремі російські так звані воєнні блогери піддали різкій критиці російське військове командування за те, що воно не виявило підготовку до наступальних операцій України в Курській області або не запобігло їм.
  • Як повідомляється, українські війська використовували FPV-безпілотник, щоб збити російський вертоліт Мі-28 над Курською областю, що свідчить про те, що українські війська продовжують успішно адаптувати свої можливості у сфері безпілотних літальних апаратів.
  • Деякі російські "військові" блогери піддали різкій критиці військове командування РФ за те, що воно не виявило підготовку до наступальних операцій України в Курській області і не запобігло їм.
  • Начальник Головного управління військової розвідки (ГУР) України Кирило Буданов 7 серпня оцінив, що російський наступальний потенціал досягне кульмінації протягом півтора-двох місяців, що в цілому збігається з оцінкою ISW щодо поточного наступального потенціалу Росії.
  • Голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Даніель Белл заявила, що Росія катувала 95% українських військовополонених, які перебувають у російських в'язницях.
  • Центральна виборча комісія Молдови оголосила 7 серпня, що не зареєструє прокремлівський виборчий блок "Перемога" на президентських виборах і референдумі в жовтні 2024 року.
  • Російський суд 7 серпня засудив Андрія Куршина, адміністратора Telegram-каналу російського ультранаціоналістичного блогера "Москва кличе", до шести з половиною років позбавлення волі за публікацію "фейкової" інформації про російських військових.
  • Українські сили нещодавно відновили позиції на південь від Часового Яру, а російські війська просунулися на північний схід від Сіверська, на південний захід від Донецька і в прикордонній зоні Донецької та Запорізької областей.
  • Підрозділи бойового резерву російської армії продовжують вербування.

ISWвійнаРосія
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