Аналітики ISW кажуть, що українські війська просунулися до 10 км углиб Курської області РФ
Фахівці Інституту вивчення війни (ISW), проаналізувавши зібрані дані, підтверджують просування нібито українських військ до 10 кілометрів углиб російської Курської області.
Джерело: ISW
Дослівно: "Підтверджено, що 7 серпня українські війська просунулися до 10 кілометрів углиб Курської області Росії на тлі продовження механізованих наступальних операцій на російській території".
Деталі: В огляді зазначають, що геолокаційні кадри, опубліковані 6 і 7 серпня, свідчать, що нібито українська бронетехніка вийшла на позиції вздовж траси 38К-030 приблизно в 10 кілометрах від міжнародного кордону.
Підтверджені на даний момент масштаби і місцезнаходження українського просування в Курській області вказують на те, що нібито українські війська проникли щонайменше через дві російські оборонні лінії та опорний пункт.
Дослівно: "Реакція Кремля на українські наступальні дії в Курській області досі була суперечливою, оскільки російські чиновники намагаються знайти баланс між представленням цих зусиль як помітної ескалації з боку України та уникненням перебільшення їхніх потенційних наслідків і ризиком внутрішнього невдоволення".
Ключові висновки ISW за 7 серпня:
- Українські війська просунулися на 10 кілометрів углиб Курської області Росії на тлі продовження механізованих наступальних операцій на російській території 7 серпня.
- Реакція Кремля на українські наступальні дії в Курській області досі була суперечливою, оскільки російські чиновники намагаються знайти баланс між представленням цих зусиль як помітної української ескалації та уникненням перебільшення її потенційних наслідків і ризиком внутрішнього невдоволення.
- Окремі російські так звані воєнні блогери піддали різкій критиці російське військове командування за те, що воно не виявило підготовку до наступальних операцій України в Курській області або не запобігло їм.
- Як повідомляється, українські війська використовували FPV-безпілотник, щоб збити російський вертоліт Мі-28 над Курською областю, що свідчить про те, що українські війська продовжують успішно адаптувати свої можливості у сфері безпілотних літальних апаратів.
- Деякі російські "військові" блогери піддали різкій критиці військове командування РФ за те, що воно не виявило підготовку до наступальних операцій України в Курській області і не запобігло їм.
- Начальник Головного управління військової розвідки (ГУР) України Кирило Буданов 7 серпня оцінив, що російський наступальний потенціал досягне кульмінації протягом півтора-двох місяців, що в цілому збігається з оцінкою ISW щодо поточного наступального потенціалу Росії.
- Голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Даніель Белл заявила, що Росія катувала 95% українських військовополонених, які перебувають у російських в'язницях.
- Центральна виборча комісія Молдови оголосила 7 серпня, що не зареєструє прокремлівський виборчий блок "Перемога" на президентських виборах і референдумі в жовтні 2024 року.
- Російський суд 7 серпня засудив Андрія Куршина, адміністратора Telegram-каналу російського ультранаціоналістичного блогера "Москва кличе", до шести з половиною років позбавлення волі за публікацію "фейкової" інформації про російських військових.
- Українські сили нещодавно відновили позиції на південь від Часового Яру, а російські війська просунулися на північний схід від Сіверська, на південний захід від Донецька і в прикордонній зоні Донецької та Запорізької областей.
- Підрозділи бойового резерву російської армії продовжують вербування.