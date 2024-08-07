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Український FPV-дрон уперше в історії вразив російський гелікоптер у повітрі – джерело

Ірина БалачукСереда, 7 серпня 2024, 12:58
Український FPV-дрон уперше в історії вразив російський гелікоптер у повітрі – джерело
Скриншот з відео

FPV-дрон-камікадзе пошкодив російський ударний гелікоптер Мі-28 у Курській області 6 серпня; за даними джерел УП, за цим стоять спецпризначенці СБУ.

Джерело: Мілітарний, який проаналізував дописи низки російських військових у Telegram, джерело "Української правди" в СБУ

Деталі: Зокрема, про ураження написав блогер Олексій Зємцов, який веде Telegram-канал "Воевода вещает". Він не уточнив конкретну модель, лише зазначив, що після ураження екіпажу вдалося відвести та посадити борт. Зємцов переконує, що екіпаж живий, а гелікоптер відправили на ремонт.

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Повідомляється, що у закритих Telegram-каналах опублікували відео і стопкадри із відео заходу FPV-дрона в хвостову частину гелікоптера. Там також пишуть, що хвостова частина нагадує хвіст Мі-28.

За даними джерел УП, російський вертоліт за допомогою FPV-дрона підбили спецпризначенці СБУ.

Співрозмовник видання уточнив, що йдеться про воїнів Центру спецоперацій "А", які поцілили у ворожий Мі-28 над Курською областю РФ.

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"На відео добре видно, що дрон СБУ влучає прямісінько в задній гвинт ворожої машини… У нас для росіян ще багато неочікуваних сюрпризів", – зазначило поінформоване джерело в СБУ.

Для довідки: Мі-28 – ударний вертоліт, призначений для пошуку і знищення бронетехніки, повітряних цілей і живої сили противника.

Передісторія:

  • 6 серпня російська влада повідомила про нібито масовану атаку безпілотниками і ракетами з боку України на Курську область.
  • Пізніше Міноборони РФ повідомило, що до держкордону з Україною в Курській області висуваються резерви російського угруповання військ.
  • Згодом військово-аналітичний проєкт DeepState опублікував фотографії ймовірно знищеної техніки росіян у Курській області, куди, за деякими повідомленнями, у вівторок прорвалися українські війська. Серед підбитої техніки був, зокрема, і вертоліт Ка-52.

авіаРосіябезпілотники
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