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Генштаб: Росіяни намагаються просунутись біля Часового Яру та штурмують Покровський напрямок

Станіслав ПогоріловЧетвер, 8 серпня 2024, 08:39
Генштаб: Росіяни намагаються просунутись біля Часового Яру та штурмують Покровський напрямок
Фото: Getty Images

Минулої доби російську війська зосереджували свої атаки біля Часового Яру на Краматорському напрямку та штурмували Покровський напрямок біля 10 населених пунктів, за добу відбулося 96 бойових зіткнень.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

Деталі: На Харківському напрямку кількість атак за добу зросла до трьох. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Вовчанська та Тихого.

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На Куп’янському напрямку відбулося п’ять спроб росіян просунутись поблизу Петропавлівки, Колісниківки та у бік Новоосинового.

На Лиманському напрямку ворог атакував 12 разів неподалік Новосергіївки, Макіївки, Невського, Торського та у Серебрянському лісі.

На Сіверському напрямку українські захисники відбивали шість штурмових дій російських загарбників поблизу Спірного, Верхньокам’янського і Переїзного.

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На Краматорському напрямку окупанти атакували сім разів - всі звої зусилля зосередили поблизу Часового Яру. Там же завдали двох авіаударів НАРами.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 11 атак у районах Північного, Нью-Йорка, Залізного та Торецька. По Торецьку та прилеглих до нього територіях російський агресор завдав 19 авіаударів - скинув понад три десятки керованих бомб.

На Покровському напрямку наші захисники відбили 28 штурмових дій в районах десяти різних населених пунктів. Воздвиженка, Желанне, Карлівка та Гродівка - основні напрямки зосередження зусиль окупантів. За підтримки авіації, росіяни намагалися витіснити наші підрозділи із займаних позицій.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили п’ять ворожих атак біля Красногорівки, Костянтинівки та Парасковіївки.

На Времівському напрямку російські війська здійснили дві спроби просування з боку Володимирівки.

На Оріхівському напрямку відбулося одне бойове зіткнення в районі Роботиного.

На Придніпровському напрямку усі чотири атаки загарбників не мали успіху.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, завдає авіаударів.

Наші воїни активними діями й надалі виснажують бойовий потенціал ворога на лінії бойового зіткнення та у тилу.

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