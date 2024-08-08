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Підозрюваний у виправдовуванні війни депутат від "ОПЗЖ" намагався втекти з України

Анастасія Проц, Валентина РоманенкоЧетвер, 8 серпня 2024, 11:28
Підозрюваний у виправдовуванні війни депутат від ОПЗЖ намагався втекти з України
ФОТО: СБУ

На Закарпатті під час спроби незаконного перетину кордону зі Словаччиною затримали депутата Чигиринської міської ради від забороненої партії "ОПЗЖ" Володимира Гончарова, якому вже оголошували підозру у виправдовування воєнних злочинів Росії та заперечення збройної агресії проти України.

Джерело: Управління СБ України в Черкаській області, джерело "Української правди" в правоохороних органах

Дослівно: "У результаті комплексних заходів під час спроби незаконного перетину кордону України зі Словаччиною було затримано депутата Чигиринської міської ради від забороненої партії "ОПЗЖ"". 

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Деталі: За даними джерел УП в правоохоронних органах, йдеться про депутата Чигиринської міської ради від "ОПЗЖ" Володимира Гончарова.

 
фото: джерело УП

Зазначається, що в березні 2024 року СБУ повідомила йому про підозру за виправдовування воєнних злочинів РФ та заперечення збройної агресії проти України. За даними слідства, від початку повномасштабного вторгнення фігурант публічно підтримував політику Кремля. Поширював ворожі наративи щодо суспільно-політичної ситуації в країні серед власного оточення. Ділився в листуваннях відеороликами, рілсами й меседжами відкритої російської пропаганди та ворожих ІПСО.

 
фото: СБУ

Також правоохоронці встановили, що підозрюваний вийшов на звʼязок з колишнім народним депутатом України від заборонної "Партії регіонів" Володимиром Олійником, який наразі переховується від правосуддя в Росії.

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Під час листування з колишнім "регіоналом" затриманий надсилав дезінформацію про Сили безпеки та оборони на території прифронтових регіонів, чим дискредитував українських військових.

Перебуваючи під нічним домашнім арештом, він вирішив втекти за кордон. Після затримання суд посилив запобіжний захід — цілодобовий домашній арешт з носінням електронного браслета.

ЗакарпаттяОПЗЖСБУЧеркаська область
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