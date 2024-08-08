Голова оборонного комітету Бундестагу побажав Україні удачі під Курськом

Очільник комітету німецького парламенту з питань оборони Маркус Фабер, представник Вільної демократичної партії Німеччини, вважає наступ нібито українських сил у Курській області Росії легітимним і таким, що може схилити Кремль до припинення війни проти України.

Джерело: Фабер у соцмережі X (Twitter), повідомляє "Європейська правда"

Деталі: За словами Фабера, коли одна держава нападає на сусідню, її територія також перетворюється на зону бойових дій.

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"Тому атака України в бік Курська є цілком легітимною і має військовий сенс. Вона змушує Росію вивести війська зі сходу", – вважає він.

Депутат Бундестагу додав, що ця операція, яку він приписує Україні, "показує російському населенню, що загарбницька війна їхнього диктатора зачіпає і їх, а не лише українців", тому в їхніх інтересах має бути припинення цієї війни.

"Ми можемо лише побажати українським захисникам успіхів, зокрема під Курськом. Що успішнішими вони будуть, то швидше Кремль зрозуміє, що в Україні йому нічого не світить. Це і тільки це може привести до переосмислення з боку агресора", – підсумував Фабер.

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Політик також говорив, що не вважає проблемою ймовірне використання німецької зброї в бойових діях у Курській області Росії.

Згідно з російськими повідомленнями, з вівторка українські сили просунулися вглиб російської території у Курській області. Українська сторона події в Курській області наразі офіційно не коментувала.

Речник Європейської комісії із зовнішньополітичних питань Петер Стано заявив, що Україна має право на самозахист, зокрема й на удари по російській території.