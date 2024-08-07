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Рейд в Курську область: в РФ пишуть, що українські війська просуваються і закріплюються

Альона Мазуренко Середа, 7 серпня 2024, 13:50
Рейд в Курську область: в РФ пишуть, що українські війська просуваються і закріплюються
Суджа, скриншот із відео у соцмережах

Російські пропагандисти і так звані "воєнкори" заявляють, що українські сили, які увійшли в Курську область РФ  у ніч на 6 серпня, закріпилися в прикордонній зоні. Українська сторона події в Курській області наразі не коментувала.

Джерело: Meduza, Міноборони РФ, російські пропагандисти у соцмережах

Деталі: Зокрема, телеграм-канали, близькі до Міноборони РФ, повідомили, що підрозділи ЗСУ нібито зайняли села Ніколаєве-Дар'їно, Свердліково і Дар'їно в Суджанському районі Курської області (найдальше від кордону України розташовано Дар'їно - за чотири кілометри).

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Також стверджується, що війська України намагалися взяти під свій контроль трасу Рильськ - Суджа.

Пропагандисти стверджують, що українські військові просунулися у напрямку до західного передмістя Суджі - Гончарівки (за 8 кілометрів від кордону), де, за непідтвердженими даними, тривають бої. Крім того, бої йдуть у прикордонному хуторі Олешня.

За іншими даними, українські військові перебувають у населених пунктах Дар'їне, Свердлікове, Гоголівка, Гончарівка, а в Олешні захисники України взяли під свій контроль російські опорні пункти.

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Крім того, повідомляється, що українські бійці нібито ведуть дистанційне мінування траси Суджа-Білиця.

Так звані "воєнкори" стверджують, що ширина фронту в Курській області становить 10-11 кілометрів, а на вузькому фронті ЗСУ просунулися на 10 кілометрів на захід від Суджі. Телеграм-канал "Два майора" пише, що українські сили "не представляється можливим вибити із зайнятої території", а місто Суджа "фактично евакуйовано".

За різними даними пропагандистів, на територію Курської області зайшли один або два батальйони ЗСУ. 

Водночас 7 серпня Міноборони РФ опублікувало заяву щодо ситуації в Курській області.

Російське міністерство заявляє, що просування українських сил вглиб території Росії не допущено: "Завдано поразки його (противника) резервам у районах населених пунктів Басівка, Журавка, Юнаківка, Біловоди, Кияниця, Корчаківка, Нова Січ, Павлівка, Городище Сумської області".

Крім того 7 серпня виконувач обов’язки губернатора Курської області РФ Олексій Смірнов заявив, що вночі доповів лідеру Кремля Володимиру Путіну про нібито атаку безпілотниками і ракетами російського регіона, а також повідомив, що з прикордонних територій вивозять людей.

Українські військові і добровольчі формування наразі ситуацію в Курській області РФ не коментували.

Нагадаємо

  • Зранку 6 серпня, Смірнов заявив про нібито спробу захисників України прорватися на територію регіону в Суджанському і Коренівському районах: "Прикордонні війська ФСБ і бійці російської армії не допустили порушення кордону, додав він і попросив жителів "зберігати пильність".
  • Російські пабліки зранку 6 серпня почали ширити інформацію про бої у прикордонні Курської області. Нібито українські захисники просуваються в бік Гончарівки Суджанського району РФ на техніці.
  • Водночас добровольчі формування "РДК" та "Свобода Росії" про операції у прикордонні з РФ не повідомляли.
  • Міноборони РФ повідомило, що до держкордону з Україною в Курській області висуваються резерви російського угруповання військ.
  • Військово-аналітичний проєкт DeepState опублікував фотографії ймовірно знищеної техніки росіян у Курській області.

Росіявійна
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