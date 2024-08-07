Рейд в Курську область: в РФ пишуть, що українські війська просуваються і закріплюються
Російські пропагандисти і так звані "воєнкори" заявляють, що українські сили, які увійшли в Курську область РФ у ніч на 6 серпня, закріпилися в прикордонній зоні. Українська сторона події в Курській області наразі не коментувала.
Джерело: Meduza, Міноборони РФ, російські пропагандисти у соцмережах
Деталі: Зокрема, телеграм-канали, близькі до Міноборони РФ, повідомили, що підрозділи ЗСУ нібито зайняли села Ніколаєве-Дар'їно, Свердліково і Дар'їно в Суджанському районі Курської області (найдальше від кордону України розташовано Дар'їно - за чотири кілометри).
Також стверджується, що війська України намагалися взяти під свій контроль трасу Рильськ - Суджа.
Пропагандисти стверджують, що українські військові просунулися у напрямку до західного передмістя Суджі - Гончарівки (за 8 кілометрів від кордону), де, за непідтвердженими даними, тривають бої. Крім того, бої йдуть у прикордонному хуторі Олешня.
За іншими даними, українські військові перебувають у населених пунктах Дар'їне, Свердлікове, Гоголівка, Гончарівка, а в Олешні захисники України взяли під свій контроль російські опорні пункти.
Крім того, повідомляється, що українські бійці нібито ведуть дистанційне мінування траси Суджа-Білиця.
Так звані "воєнкори" стверджують, що ширина фронту в Курській області становить 10-11 кілометрів, а на вузькому фронті ЗСУ просунулися на 10 кілометрів на захід від Суджі. Телеграм-канал "Два майора" пише, що українські сили "не представляється можливим вибити із зайнятої території", а місто Суджа "фактично евакуйовано".
За різними даними пропагандистів, на територію Курської області зайшли один або два батальйони ЗСУ.
Водночас 7 серпня Міноборони РФ опублікувало заяву щодо ситуації в Курській області.
Російське міністерство заявляє, що просування українських сил вглиб території Росії не допущено: "Завдано поразки його (противника) резервам у районах населених пунктів Басівка, Журавка, Юнаківка, Біловоди, Кияниця, Корчаківка, Нова Січ, Павлівка, Городище Сумської області".
Крім того 7 серпня виконувач обов’язки губернатора Курської області РФ Олексій Смірнов заявив, що вночі доповів лідеру Кремля Володимиру Путіну про нібито атаку безпілотниками і ракетами російського регіона, а також повідомив, що з прикордонних територій вивозять людей.
Українські військові і добровольчі формування наразі ситуацію в Курській області РФ не коментували.
Нагадаємо:
- Зранку 6 серпня, Смірнов заявив про нібито спробу захисників України прорватися на територію регіону в Суджанському і Коренівському районах: "Прикордонні війська ФСБ і бійці російської армії не допустили порушення кордону, додав він і попросив жителів "зберігати пильність".
- Російські пабліки зранку 6 серпня почали ширити інформацію про бої у прикордонні Курської області. Нібито українські захисники просуваються в бік Гончарівки Суджанського району РФ на техніці.
- Водночас добровольчі формування "РДК" та "Свобода Росії" про операції у прикордонні з РФ не повідомляли.
- Міноборони РФ повідомило, що до держкордону з Україною в Курській області висуваються резерви російського угруповання військ.
- Військово-аналітичний проєкт DeepState опублікував фотографії ймовірно знищеної техніки росіян у Курській області.