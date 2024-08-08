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Міноборони Франції заявило, що операцію в Курській області проводить Україна і вона успішна

Марія Ємець, Євген КізіловЧетвер, 8 серпня 2024, 19:29
Міноборони Франції заявило, що операцію в Курській області проводить Україна і вона успішна
фото: росзмі

Міністерство оборони Франції, коментуючи події в Курській області РФ, стверджує, що це операція України, яка має "певний початковий успіх".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на коротке зведення на цю тему, яке опублікували надвечір 8 серпня

Деталі: Міноборони Франції стверджує, що операцію проводять Збройні сили України, хоча українське військове командування та офіційний Київ не робили прямих заяв з цього приводу.

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"Наступ Збройних сил України у Курській області, завдяки ефекту несподіванки і протистоянню менш підготовленим силам, аніж на східному фронті, схоже, має певний початковий успіх. Ця атака може змусити армію РФ залучати туди сили з інших ділянок фронту і таким чином послаблювати локальний тиск на тих ділянках, де ЗСУ досі відчували труднощі", – зазначили в огляді. 

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Міноборони Франції зазначає, що обидві сторони завдають удари у глибину одне одному і українські сили продовжують бити по летовищах та енергетичній інфраструктурі РФ. 

Нагадаємо, правитель Росії Владімір Путін назвав ситуацію в Курській області "провокацією". У Держдепі США вказали на іронічність цієї заяви Путіна.

Українська сторона події в Курській області наразі офіційно не коментувала. Проте головнокомандувач Олександр Сирський опублікував фото "у вихідному районі", а президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні сказав, що отримав від нього три "результативні" доповіді і вони "саме такі, які потрібні нашій державі зараз".

Він також сказав, що Україна "не вибирала досягати цілей у війні", але Росія прийшла з війною і "повинна відчувати, що нею зроблене". 

Речник Європейської комісії із зовнішньополітичних питань Петер Стано заявив, що Україна має право на самозахист, зокрема й на удари по російській території.

ФранціяУкраїнаРосіявійна
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