Міноборони Франції заявило, що операцію в Курській області проводить Україна і вона успішна

Міністерство оборони Франції, коментуючи події в Курській області РФ, стверджує, що це операція України, яка має "певний початковий успіх".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на коротке зведення на цю тему, яке опублікували надвечір 8 серпня

Деталі: Міноборони Франції стверджує, що операцію проводять Збройні сили України, хоча українське військове командування та офіційний Київ не робили прямих заяв з цього приводу.

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#Ukraine

- L’offensive des FAU (Forces Armées Ukrainiennes) dans la région de Koursk, bénéficiant de l’effet de surprise et opposée à des forces moins préparées que sur le front Est, semble avoir rencontré un certain succès initial. Cette attaque pourrait obliger les FAFR… pic.twitter.com/7TLnzOtvcP — Ministère des Armées 🇫🇷 (@Armees_Gouv) August 8, 2024

"Наступ Збройних сил України у Курській області, завдяки ефекту несподіванки і протистоянню менш підготовленим силам, аніж на східному фронті, схоже, має певний початковий успіх. Ця атака може змусити армію РФ залучати туди сили з інших ділянок фронту і таким чином послаблювати локальний тиск на тих ділянках, де ЗСУ досі відчували труднощі", – зазначили в огляді.

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Міноборони Франції зазначає, що обидві сторони завдають удари у глибину одне одному і українські сили продовжують бити по летовищах та енергетичній інфраструктурі РФ.

Нагадаємо, правитель Росії Владімір Путін назвав ситуацію в Курській області "провокацією". У Держдепі США вказали на іронічність цієї заяви Путіна.

Українська сторона події в Курській області наразі офіційно не коментувала. Проте головнокомандувач Олександр Сирський опублікував фото "у вихідному районі", а президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні сказав, що отримав від нього три "результативні" доповіді і вони "саме такі, які потрібні нашій державі зараз".

Він також сказав, що Україна "не вибирала досягати цілей у війні", але Росія прийшла з війною і "повинна відчувати, що нею зроблене".

Речник Європейської комісії із зовнішньополітичних питань Петер Стано заявив, що Україна має право на самозахист, зокрема й на удари по російській території.