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Путін поскаржився на "масштабну провокацію" у Курській області зі сторони України

Станіслав ПогоріловСереда, 7 серпня 2024, 14:48
Путін поскаржився на масштабну провокацію у Курській області зі сторони України
Володимир Путін, фото: Getty Images

Правитель Росії Володимир Путін на засіданні зі своїм урядом 7 серпня прокоментував начебто обстріл Курської області зі сторони України, назвав це "провокацією" та заявив, що проведе зустріч з силовиками щодо подій у регіоні.

Джерело: пропагандисти "РИА Новости"

Деталі: Путін поскаржився, що події в області – це "провокація" зі сторони України. За його словами, ведеться "невибіркова стрілянина" з різних видів зброї, у тому числі ракетна.

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"Відразу ж після нашої наради у мене буде зустріч із керівниками силових відомств, міністерством оборони, генеральним штабом, ФСБ, маю на увазі прикордонний напрямок діяльності Федеральної служби безпеки, і заслухаю чергову доповідь колег з того, що відбувається в Курській області", - пообіцяв Путін.

Нагадаємо

  • Зранку 6 серпня, виконувач обов’язки губернатора Курської області РФ Олексій Смірнов заявив про нібито спробу захисників України прорватися на територію регіону в Суджанському і Коренівському районах: "Прикордонні війська ФСБ і бійці російської армії не допустили порушення кордону, додав він і попросив жителів "зберігати пильність".
  • Російські пабліки зранку 6 серпня почали ширити інформацію про бої у прикордонні Курської області. Нібито українські захисники просуваються в бік Гончарівки Суджанського району РФ на техніці.
  • Водночас добровольчі формування "РДК" та "Свобода Росії" про операції у прикордонні з РФ не повідомляли.
  • Міноборони РФ повідомило, що до держкордону з Україною в Курській області висуваються резерви російського угруповання військ.
  • Військово-аналітичний проєкт DeepState опублікував фотографії ймовірно знищеної техніки росіян у Курській області.
  • Російські пропагандисти і так звані "воєнкори" заявили, що українські сили, які увійшли в Курську область РФ  у ніч на 6 серпня, закріпилися в прикордонній зоні. Українська сторона події в Курській області наразі не коментувала.

ПутінРосіявійнакордон
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