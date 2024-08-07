Путін поскаржився на "масштабну провокацію" у Курській області зі сторони України

Правитель Росії Володимир Путін на засіданні зі своїм урядом 7 серпня прокоментував начебто обстріл Курської області зі сторони України, назвав це "провокацією" та заявив, що проведе зустріч з силовиками щодо подій у регіоні.

Джерело: пропагандисти "РИА Новости"

Деталі: Путін поскаржився, що події в області – це "провокація" зі сторони України. За його словами, ведеться "невибіркова стрілянина" з різних видів зброї, у тому числі ракетна.

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"Відразу ж після нашої наради у мене буде зустріч із керівниками силових відомств, міністерством оборони, генеральним штабом, ФСБ, маю на увазі прикордонний напрямок діяльності Федеральної служби безпеки, і заслухаю чергову доповідь колег з того, що відбувається в Курській області", - пообіцяв Путін.

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