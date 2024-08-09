Президент Мексики відхилив прохання України про арешт Путіна

Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор відхилив у четвер прохання української сторони заарештувати правителя Росії Володимира Путіна, якщо той буде присутній на інавгурації нової президентки Мексики в жовтні.

Джерело: Обрадор під час пресконференції, цитує Reuters

Пряма мова: "Ми не можемо цього зробити. Це не від нас залежить".

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Що передувало: Україна звернулася до уряду Мексики з проханням заарештувати Путіна, відповідно до ордеру Міжнародного кримінального суду, якщо він приїде на інавгурацію президентки Клаудії Шейнбаум 1 жовтня.

Передісторія:

Раніше стало відомо, що команда новообраної президентки Мексики Клаудії Шейнбаум в координації з міністром закордонних справ Хуаном Рамоном де ла Фуенте почала розсилати запрошення президентам різних країн на інавгурацію Шейнбаум, яка відбудеться 1 жовтня. Одне з офіційних запрошень надійшло Путіну.

У березні 2023 року у Міжнародному кримінальному суді видали ордер на арешт президента Росії Владіміра Путіна, вважаючи його винним у незаконній депортації тисяч дітей з України.

Видача ордера означає, що Путіна можуть заарештувати, якщо він поїде до будь-якої країни-члена МКС.

Детально про те, що означає це рішення МКС, дивіться у відеоблозі ЄвроПравди та читайте у статті Суд замість трибуналу? Що означає ордер з Гааги на арешт Путіна та чому цього недостатньо