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Президент Мексики відхилив прохання України про арешт Путіна

Ольга Глущенко П'ятниця, 9 серпня 2024, 00:30
Президент Мексики відхилив прохання України про арешт Путіна
Андрес Мануель Лопес Обрадор, фото: Getty Images

Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор відхилив у четвер прохання української сторони заарештувати правителя Росії Володимира Путіна, якщо той буде присутній на інавгурації нової президентки Мексики в жовтні.

Джерело: Обрадор під час пресконференції, цитує Reuters

Пряма мова: "Ми не можемо цього зробити. Це не від нас залежить".

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Що передувало: Україна звернулася до уряду Мексики з проханням заарештувати Путіна, відповідно до ордеру Міжнародного кримінального суду, якщо він приїде на інавгурацію президентки Клаудії Шейнбаум 1 жовтня.

Передісторія:

  • Раніше стало відомо, що команда новообраної президентки Мексики Клаудії Шейнбаум в координації з міністром закордонних справ Хуаном Рамоном де ла Фуенте почала розсилати запрошення президентам різних країн на інавгурацію Шейнбаум, яка відбудеться 1 жовтня. Одне з офіційних запрошень надійшло Путіну.
  • У березні 2023 року у Міжнародному кримінальному суді видали ордер на арешт президента Росії Владіміра Путіна, вважаючи його винним у незаконній депортації тисяч дітей з України. 
  • Видача ордера означає, що Путіна можуть заарештувати, якщо він поїде до будь-якої країни-члена МКС.

Детально про те, що означає це рішення МКС, дивіться у відеоблозі ЄвроПравди та читайте у статті Суд замість трибуналу? Що означає ордер з Гааги на арешт Путіна та чому цього недостатньо

МексикаПутінарешт
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