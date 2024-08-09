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Трамп і Гарріс погодилися на дебати на ABC 10 вересня

Ольга Глущенко П'ятниця, 9 серпня 2024, 01:50
Трамп і Гарріс погодилися на дебати на ABC 10 вересня
фото: AFP

Кандидати у президенти США Дональд Трамп і Камала Гарріс проведуть дебати на телеканалі ABC 10 вересня.

Джерело: АВС у мережі Х, CNN

Дослівно ABC: "ABC News прийме дебати кандидатів у президенти 10 вересня на телеканалі ABC. Віцепрезидентка Гарріс і колишній президент Трамп підтвердили, що візьмуть участь у дебатах на ABC".

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Деталі: CNN зазначає, що Трамп під час виступу на пресконференції у своєму маєтку Мар-а-Лаго у Флориді сказав, що "з нетерпінням" чекає на дебати з віцепрезиденткою, і що він домовився про майбутні дати дебатів: з Fox News 4 вересня, з ABC 10 вересня і з NBC 25 вересня.

Трамп додав, що "дрібні деталі" все ще уточнюються, зокрема це стосується аудиторії і місця проведення. Він також висловив сумнів, що Гарріс погодиться на всі умови дебатів.

Гарріс, яка раніше погодилася на дебати на ABC, підтвердила свою участь пізніше в четвер і сказала, що буде "щаслива" обговорити подальші дебати.

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Відповідаючи на запитання, чи буде вона відкрита до інших дебатів, про які говорив Трамп, Гарріс сказала: "Я буду рада вести розмову про додаткові дебати після 10 вересня".

Що передувало: Раніше Трамп заявив, що погодився на дебати з віцепрезиденткою Камалою Гарріс 4 вересня на заході, який модеруватиме телеканал Fox News. 

Гарріс не погодилася на пропозицію Трампа щодо дебатів, які модеруватиме телеканал Fox News.

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