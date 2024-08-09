Росіяни заявили про масовану дронову атаку на Бєлгородщину: горіло промпідприємство

Губернатор Бєлгородської області РФ заявив, що регіон нібито зазнав масованої атаки ЗСУ за допомогою дронів, унаслідок чого горів ангар промпідприємства і постраждали два будинки.

Джерело: губернатор В'ячеслав Гладков у Telegram

Пряма мова чиновника: "Загалом над територією області силами ППО збито 29 БПЛА літакового типу.

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У місті Старий Оскол у двох приватних будинках вибито вікна та посічено покрівлі, фасади та паркани, а також один легковий автомобіль.

У місті Новий Оскол унаслідок атаки БПЛА загорівся ангар на території промислового підприємства. Співробітники МНС, які прибули на місце, ліквідували загоряння".

Деталі: За словами Гладкова, минулося без постраждалих. На місцях працюють оперативні служби.

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Доповнено: Пізніше російське Міноборони повідомило про нібито перехоплення і знищення за ніч 75 БПЛА. Відомство стверджує, що 26 безпілотників нібито збили над Бєлгородською, 19 – над Липецькою, 7 – над Курською, 5 – над Брянською, 4 – над Воронезькою і 1 – над Орловською областями РФ.

Крім того, нібито 5 дронів знищили над тимчасово окупованим Кримом і 8 – над акваторією Чорного моря.

Також окупанти стверджують, що в акваторії Чорного моря знищили 7 безекіпажних катерів, які прямували в напрямку Криму.

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