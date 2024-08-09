ППО знищила усі 27 "Шахедів" уночі – Олещук
П'ятниця, 9 серпня 2024, 08:46
У ніч на 9 серпня російські окупанти атакували Україну 27 ударними БпЛА типу "Shahed", усі ворожі дрони вдалося знищити.
Джерело: командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук у Telegram
Пряма мова Олещука: "Радіотехнічними військами Повітряних сил виявлено та супроводжено 27 ударних безпілотників. В результаті протиповітряного бою усі ворожі БпЛА збито мобільними вогневими групами Сил оборони України, зенітними ракетними підрозділами та засобами РЕБ Повітряних сил у Київській, Полтавській, Сумській, Миколаївській, Херсонській, Донецькій та Дніпропетровській областях".
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Деталі: Командувач Повітряних сил уточнив, що ударні дрони окупанти запускали з району російського міста Приморсько-Ахтарськ.
Передісторія:
- Раніше повідомлялося, що росіяни атакували Дніпропетровську область артилерією та безпілотниками, два ворожі "Шахеди" над областю збили. Над Полтавщиною збили усі повітряні цілі окупантів.