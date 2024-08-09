У США не бояться ескалації з боку Росії через події у Курській області
Просування українських військ у Курській області Росії не викликає занепокоєння у Пентагону, повідомила пресслужба відомства.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заступницю речника Пентагону Сабріну Сінгх
Пряма мова Сінгх на запитання щодо можливого посилення напруженості через захід українських військ у Курську область: "Ні, тому що, врешті-решт, Україна бореться за свою суверенну територію, на яку вторгся її сусід. Отже, якщо ми хочемо деескалації напруженості, як ми говорили з самого початку, найкращий спосіб це зробити – це щоб Путін сьогодні прийняв рішення про виведення військ з України".
Деталі: Представниця Пентагону наголосила, що Україна робить усе можливе, щоб продовжувати повертати свою суверенну територію – і події у Курській області вписуються у цей сценарій.
"Ми продовжуватимемо підтримувати Україну можливостями і системами, яких вона потребує. Ми не відчуваємо, що це якимось чином призводить до ескалації. Україна робить те, що їй потрібно, щоб бути успішною на полі бою", – заявила Сінгх.
Вона підкреслила, що просування України у Курській області узгоджується з політикою США, але додала, що США і далі не підтримують далекобійні удари по території Росії.
Передісторія:
- Правитель Росії Володимир Путін назвав ситуацію в Курській області "провокацією". У Держдепі США вказали на іронічність цієї заяви Путіна.
- Українська сторона події в Курській області наразі офіційно не коментувала. Проте головнокомандувач Олександр Сирський опублікував фото "у вихідному районі", а президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні сказав, що отримав від нього три "результативні" доповіді і вони "саме такі, які потрібні нашій державі зараз".
- Він також сказав, що Україна "не вибирала досягати цілей у війні", але Росія прийшла з війною і "повинна відчувати, що нею зроблене".
- Речник Європейської комісії із зовнішньополітичних питань Петер Стано заявив, що Україна має право на самозахист, зокрема й на удари по російській території.