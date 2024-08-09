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У США не бояться ескалації з боку Росії через події у Курській області

Ірина Балачук, Іванна КостінаП'ятниця, 9 серпня 2024, 10:16
У США не бояться ескалації з боку Росії через події у Курській області
Заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх. Фото defense.gov

Просування українських військ у Курській області Росії не викликає занепокоєння у Пентагону, повідомила пресслужба відомства.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заступницю речника Пентагону Сабріну Сінгх

Пряма мова Сінгх на запитання щодо можливого посилення напруженості через захід українських військ у Курську область: "Ні, тому що, врешті-решт, Україна бореться за свою суверенну територію, на яку вторгся її сусід. Отже, якщо ми хочемо деескалації напруженості, як ми говорили з самого початку, найкращий спосіб це зробити – це щоб Путін сьогодні прийняв рішення про виведення військ з України".

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Деталі: Представниця Пентагону наголосила, що Україна робить усе можливе, щоб продовжувати повертати свою суверенну територію – і події у Курській області вписуються у цей сценарій.

"Ми продовжуватимемо підтримувати Україну можливостями і системами, яких вона потребує. Ми не відчуваємо, що це якимось чином призводить до ескалації. Україна робить те, що їй потрібно, щоб бути успішною на полі бою", – заявила Сінгх.

Вона підкреслила, що просування України у Курській області узгоджується з політикою США, але додала, що США і далі не підтримують далекобійні удари по території Росії.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Правитель Росії Володимир Путін назвав ситуацію в Курській області "провокацією". У Держдепі США вказали на іронічність цієї заяви Путіна.
  • Українська сторона події в Курській області наразі офіційно не коментувала. Проте головнокомандувач Олександр Сирський опублікував фото "у вихідному районі", а президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні сказав, що отримав від нього три "результативні" доповіді і вони "саме такі, які потрібні нашій державі зараз".
  • Він також сказав, що Україна "не вибирала досягати цілей у війні", але Росія прийшла з війною і "повинна відчувати, що нею зроблене". 
  • Речник Європейської комісії із зовнішньополітичних питань Петер Стано заявив, що Україна має право на самозахист, зокрема й на удари по російській території.

СШАРосія
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