Росіяни вдарили по закладу середньої освіти у Харкові

9 серпня армія РФ вдарила по одному з закладів середньої освіти у межах Харкова, інформацію щодо поранених та руйнувань уточнюють.

Джерело: мер Харкова Ігор Терехов, Повітряні сили

Пряма мова Терехова: "За уточненою інформацією, ворог ударив по одному з закладів середньої освіти у межах міста. Інформацію щодо постраждалих та руйнувань наразі збираємо".

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Деталі: Раніше повітряники писали про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу.

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