Росіяни вдарили по закладу середньої освіти у Харкові
П'ятниця, 9 серпня 2024, 15:55
9 серпня армія РФ вдарила по одному з закладів середньої освіти у межах Харкова, інформацію щодо поранених та руйнувань уточнюють.
Джерело: мер Харкова Ігор Терехов, Повітряні сили
Пряма мова Терехова: "За уточненою інформацією, ворог ударив по одному з закладів середньої освіти у межах міста. Інформацію щодо постраждалих та руйнувань наразі збираємо".
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Деталі: Раніше повітряники писали про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу.
Нагадаємо:
- Внаслідок російського удару по Харкову 6 серпня одна людина загинула та 12 постраждали.