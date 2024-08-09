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Росіяни вдарили по закладу середньої освіти у Харкові

Анастасія ПроцП'ятниця, 9 серпня 2024, 15:55
Росіяни вдарили по закладу середньої освіти у Харкові
Ілюстративне фото: Getty Images

9 серпня армія РФ вдарила по одному з закладів середньої освіти у межах Харкова, інформацію щодо поранених та руйнувань уточнюють.

Джерело: мер Харкова Ігор Терехов, Повітряні сили

Пряма мова Терехова: "За уточненою інформацією, ворог ударив по одному з закладів середньої освіти у межах міста. Інформацію щодо постраждалих та руйнувань наразі збираємо".

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Деталі: Раніше повітряники писали про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу.

Нагадаємо: 

Харківобстріл
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