Одна людина загинула та 12 постраждали внаслідок удару РФ по Харкову
Вівторок, 6 серпня 2024, 19:24
Внаслідок російського удару по Харкову 6 серпня одна людина загинула та 12 постраждали.
Джерело: звернення Зеленського 6 серпня
Пряма мова: "Зараз у Харкові ще тривають роботи після російського удару. Під завалами люди, робиться максимум, щоб їм допомогти.
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Станом на зараз відомо, що 12 людей постраждало, одна людина, на жаль, загинула".
Що передувало:
ВІДЕО ДНЯ
- Раніше очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомляв, що російські війська вранці 6 серпня завдали удару по Шевченківському району Харкова, у результаті чого було пошкоджено будівлю поліклініки.
- Представники Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими повідомили, що російська ракета влучила неподалік їхнього регіонального консультаційного центру.