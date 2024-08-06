Одна людина загинула та 12 постраждали внаслідок удару РФ по Харкову

Внаслідок російського удару по Харкову 6 серпня одна людина загинула та 12 постраждали.

Джерело: звернення Зеленського 6 серпня

Пряма мова: "Зараз у Харкові ще тривають роботи після російського удару. Під завалами люди, робиться максимум, щоб їм допомогти.

Реклама:

Станом на зараз відомо, що 12 людей постраждало, одна людина, на жаль, загинула".

Що передувало:

ВІДЕО ДНЯ