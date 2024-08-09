На Сумщині є потреба в евакуації близько 20 тисяч людей – Нацпол

Правоохоронці повідомили, що в Сумській області є потреба в евакуації близько 20 тисяч людей з 28 населених пунктів.

Джерело: Нацполіція

Дослівно: "Під час чергового засідання Ради оборони Сумської області було прийнято рішення про обов’язкову евакуацію населення з 28 населених пунктів у семи ОТГ Сумської області.

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За попереднім підрахунком, є потреба в евакуації близько 20 тисяч людей. До евакуації залучені рятувальники, представники громад, військових адміністрацій та правоохоронці".

Деталі: Евакуаційні групи транспортують та супроводжують населення, зокрема сім’ї з дітьми, маломобільних та літніх людей.

Повідомляють, що поліцейські здійснюють супровід евакуаційних колон, забезпечують правопорядок у місцях попереднього збору та допомагають громадянам.

ВІДЕО ДНЯ

З початку повномасштабного вторгнення на Сумщині загинуло 270 людей, серед них 14 дітей. За минулі два місяці внаслідок обстрілів регіону загинуло 6 людей, серед яких дитина.

Нагадаємо: