На Сумщині оголосили обов'язкову евакуацію в 5 громадах на кордоні з РФ
На Сумщині оголосили про обов’язкову евакуацію з 23 населених пунктів у 5-ти прикордонних з Росією громадах Сумського району.
Джерело: начальник Сумської ОВА Володимир Артюх в ефірі телемарафону
Пряма мова Артюха: "Я тільки що підписав розпорядження щодо впровадження обов’язкової евакуації з 23 населених пунктів у 5 громадах Сумського району. В дію вступає з моменту підписання.
Деталі: За словами Артюха, мова йде про евакуацію близько 6 тисяч людей, серед них 425 дітей.
Зокрема обов’язкова евакуація стосується Краснопільської, Миколаївської сільської, Миропільської, Юнаківської та Хотінської громад Сумського району, які потрапляють в зону вогневого ураження ворога.
Пряма мова Артюха: "Ситуація на Сумщині досить напружена. Більше доби тривала повітряна тривога. Я дякую нашим Збройним силам, Силам протиповітряної оборони, які знищують навіть балістичні ракети. І дуже багато вибухів, які чують сьогодні жителі Сум та області – це робота нашої протиповітряної оборони. Такого прикриття ще не було на Сумщині".
Нагадаємо:
- 6 серпня в РФ заявили про спробу захисників України прорватися на територію регіону в Суджанському і Коренівському районах. Російські пабліки зранку 6 серпня почали ширити інформацію про бої у прикордонні Курської області. Нібито українські захисники просуваються в бік Гончарівки Суджанського району РФ на техніці.
- Міноборони РФ повідомило, що до держкордону з Україною в Курській області висуваються резерви російського угруповання військ.
- Військово-аналітичний проєкт DeepState опублікував фотографії ймовірно знищеної техніки росіян у Курській області.
- 7 серпня російські пропагандисти і так звані "воєнкори" заявили, що українські сили, які увійшли в Курську область РФ у ніч на 6 серпня, закріпилися в прикордонній зоні.
- 7 серпня виконувач обов’язки губернатора Курської області РФ Олексій Смірнов заявив, що вночі доповів лідеру Кремля Володимиру Путіну про нібито атаку безпілотниками і ракетами російського регіона, а також повідомив, що з прикордонних територій вивозять людей.
- Українські військові і добровольчі формування наразі ситуацію в Курській області РФ не коментували.