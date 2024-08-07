На Сумщині оголосили обов'язкову евакуацію в 5 громадах на кордоні з РФ

На Сумщині оголосили про обов’язкову евакуацію з 23 населених пунктів у 5-ти прикордонних з Росією громадах Сумського району.

Джерело: начальник Сумської ОВА Володимир Артюх в ефірі телемарафону

Пряма мова Артюха: "Я тільки що підписав розпорядження щодо впровадження обов’язкової евакуації з 23 населених пунктів у 5 громадах Сумського району. В дію вступає з моменту підписання.

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Деталі: За словами Артюха, мова йде про евакуацію близько 6 тисяч людей, серед них 425 дітей.

Зокрема обов’язкова евакуація стосується Краснопільської, Миколаївської сільської, Миропільської, Юнаківської та Хотінської громад Сумського району, які потрапляють в зону вогневого ураження ворога.

Пряма мова Артюха: "Ситуація на Сумщині досить напружена. Більше доби тривала повітряна тривога. Я дякую нашим Збройним силам, Силам протиповітряної оборони, які знищують навіть балістичні ракети. І дуже багато вибухів, які чують сьогодні жителі Сум та області – це робота нашої протиповітряної оборони. Такого прикриття ще не було на Сумщині".

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