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На Сумщині оголосили обов'язкову евакуацію в 5 громадах на кордоні з РФ

Альона Мазуренко Середа, 7 серпня 2024, 17:50
На Сумщині оголосили обов'язкову евакуацію в 5 громадах на кордоні з РФ
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На Сумщині оголосили про обов’язкову евакуацію з 23 населених пунктів у 5-ти прикордонних з Росією громадах Сумського району.

Джерело: начальник Сумської ОВА Володимир Артюх в ефірі телемарафону

Пряма мова Артюха: "Я тільки що підписав розпорядження щодо впровадження обов’язкової евакуації з 23 населених пунктів у 5 громадах Сумського району. В дію вступає з моменту підписання. 

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Деталі: За словами Артюха, мова йде про евакуацію близько 6 тисяч людей, серед них 425 дітей.

Зокрема обов’язкова евакуація стосується Краснопільської, Миколаївської сільської, Миропільської, Юнаківської та Хотінської громад Сумського району,  які потрапляють в зону вогневого ураження ворога.

Пряма мова Артюха: "Ситуація на Сумщині досить напружена. Більше доби тривала повітряна тривога. Я дякую нашим Збройним силам, Силам протиповітряної оборони, які знищують навіть балістичні ракети. І дуже багато вибухів, які чують сьогодні жителі Сум та області – це робота нашої протиповітряної оборони. Такого прикриття ще не було на Сумщині".

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо

  • 6 серпня в РФ заявили про спробу захисників України прорватися на територію регіону в Суджанському і Коренівському районах. Російські пабліки зранку 6 серпня почали ширити інформацію про бої у прикордонні Курської області. Нібито українські захисники просуваються в бік Гончарівки Суджанського району РФ на техніці.
  • Міноборони РФ повідомило, що до держкордону з Україною в Курській області висуваються резерви російського угруповання військ.
  • Військово-аналітичний проєкт DeepState опублікував фотографії ймовірно знищеної техніки росіян у Курській області.
  • 7 серпня російські пропагандисти і так звані "воєнкори" заявили, що українські сили, які увійшли в Курську область РФ у ніч на 6 серпня, закріпилися в прикордонній зоні.
  • 7 серпня виконувач обов’язки губернатора Курської області РФ Олексій Смірнов заявив, що вночі доповів лідеру Кремля Володимиру Путіну про нібито атаку безпілотниками і ракетами російського регіона, а також повідомив, що з прикордонних територій вивозять людей.
  • Українські військові і добровольчі формування наразі ситуацію в Курській області РФ не коментували.

Сумська областьвійнаевакуація
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