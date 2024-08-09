Кількість жертв у Костянтинівці сягнула 14, поранені 43 людини

За останніми даними, внаслідок ракетного удару росіян по торгівельному центру в Костянтинівці Донецької області загинули щонайменше 14 людей, іще 43 дістали поранення.

Джерело: Офіс генпрокурора, начальник поліції Донеччини Руслан Осипенко в ефірі телемарафону новин

Дослівно ОГП: "Наразі відомо про щонайменше 14 загиблих і 43 поранених внаслідок ворожого обстрілу Костянтинівки".

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Деталі: За словами Осипенка, наразі 8 тіл потребують ідентифікації. З них 6 визначені як жінки.

Він повідомив також, що удар було завдано ракетою Х-38. Загалом пошкоджень зазнали близько 29 об'єктів цивільної інфраструктури, 12 автомобілів.

На місці триває рятувальна операція.

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Що передувало: У п'ятницю вдень Росія завдала потужного ракетного удару по торгівельному центру в центрі міста Костянтинівка Донецької області. Зокрема, постраждали супермаркет "ЕКО маркет" і відділення пошти.