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Боррель відреагував на удар РФ по Харкову, внаслідок якого загинуло 6 людей

Ольга Глущенко Неділя, 1 вересня 2024, 02:58
Боррель відреагував на удар РФ по Харкову, внаслідок якого загинуло 6 людей
Жозеп Боррель, фото: Getty Images

Високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель відреагував на російський удар по Харкову, внаслідок якого загинуло 6 людей і ще 97 отримали поранення.

Джерело: Боррель у мережі Х

Пряма мова: "Шокуюча кількість жертв від вчорашніх російських бомбардувань житлового будинку".

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"Саме через такі напади на цивільні цілі під час наших неформальних зустрічей міністрів ЄС Україна знову попросила скасувати обмеження на використання західної зброї для самооборони".

Деталі: Боррель додав, що в той же час російських журналістів, які публікують новини про війну, засуджують до тюремного ув'язнення.

Пряма мова: "ЄС засуджує використання законів про цензуру для криміналізації та ув'язнення тих, хто виступає проти війни і викриває російські звірства".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: Вдень 30 серпня російські окупанти вдарили по Харкову модифікованими керованими авіабомбами УМПБ Д-30.

ЄСХарківвійна
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