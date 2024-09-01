Боррель відреагував на удар РФ по Харкову, внаслідок якого загинуло 6 людей

Високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель відреагував на російський удар по Харкову, внаслідок якого загинуло 6 людей і ще 97 отримали поранення.

Джерело: Боррель у мережі Х

Пряма мова: "Шокуюча кількість жертв від вчорашніх російських бомбардувань житлового будинку".

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"Саме через такі напади на цивільні цілі під час наших неформальних зустрічей міністрів ЄС Україна знову попросила скасувати обмеження на використання західної зброї для самооборони".

Деталі: Боррель додав, що в той же час російських журналістів, які публікують новини про війну, засуджують до тюремного ув'язнення.

Пряма мова: "ЄС засуджує використання законів про цензуру для криміналізації та ув'язнення тих, хто виступає проти війни і викриває російські звірства".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: Вдень 30 серпня російські окупанти вдарили по Харкову модифікованими керованими авіабомбами УМПБ Д-30.