Боррель відреагував на удар РФ по Харкову, внаслідок якого загинуло 6 людей
Високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель відреагував на російський удар по Харкову, внаслідок якого загинуло 6 людей і ще 97 отримали поранення.
Джерело: Боррель у мережі Х
Пряма мова: "Шокуюча кількість жертв від вчорашніх російських бомбардувань житлового будинку".
"Саме через такі напади на цивільні цілі під час наших неформальних зустрічей міністрів ЄС Україна знову попросила скасувати обмеження на використання західної зброї для самооборони".
Деталі: Боррель додав, що в той же час російських журналістів, які публікують новини про війну, засуджують до тюремного ув'язнення.
Пряма мова: "ЄС засуджує використання законів про цензуру для криміналізації та ув'язнення тих, хто виступає проти війни і викриває російські звірства".
Передісторія: Вдень 30 серпня російські окупанти вдарили по Харкову модифікованими керованими авіабомбами УМПБ Д-30.