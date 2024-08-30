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Кількість загиблих від російського удару по Харкову зросла до семи

Олександр ШумілінП'ятниця, 30 серпня 2024, 22:10
Кількість загиблих від російського удару по Харкову зросла до семи
Фото Синєгубова

30 серпня російські окупаційні війська вдарили по Харкову модифікованими керованими авіабомбами УМПБ Д-30 − у результаті удару загинули 7 людей, ще більше 50 людей постраждали.

Джерело: повідомлення очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова

Деталі: Близько 19:00 Синєгубов повідомив, що кількість загиблих зросла до шести людей.

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Раніше повідомлялося, кількість загиблих внаслідок удару по Харкову зросла до пʼяти людей. Серед них — дівчина 14 років.

Всього за словами Синєгубова ворог влучив у 5 локацій в Харкові, серед яких 12-поверховий житловий будинок.

Оновлено: О 22:00 очільник ОДА повідомив, що кількість загиблих зросла до 7. Більше 50 людей постраждали. Серед них 9 дітей у віці від 5 до 16 років.

Харків
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