Кількість загиблих від російського удару по Харкову зросла до семи
П'ятниця, 30 серпня 2024, 22:10
30 серпня російські окупаційні війська вдарили по Харкову модифікованими керованими авіабомбами УМПБ Д-30 − у результаті удару загинули 7 людей, ще більше 50 людей постраждали.
Джерело: повідомлення очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова
Деталі: Близько 19:00 Синєгубов повідомив, що кількість загиблих зросла до шести людей.
Реклама:
Раніше повідомлялося, кількість загиблих внаслідок удару по Харкову зросла до пʼяти людей. Серед них — дівчина 14 років.
Всього за словами Синєгубова ворог влучив у 5 локацій в Харкові, серед яких 12-поверховий житловий будинок.
Оновлено: О 22:00 очільник ОДА повідомив, що кількість загиблих зросла до 7. Більше 50 людей постраждали. Серед них 9 дітей у віці від 5 до 16 років.