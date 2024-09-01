Росія передислокувала кілька підрозділів з Покровського напрямку на Курщину – ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вказують на те, що операція Сил оборони в Курській області спричинила оперативний тиск на російські операції в кожному секторі бойових дій, і що Росія, імовірно, передислокувала резервні підрозділи з Покровського напрямку на Курщину.

Джерело: ISW

Дослівно: "Російське військове командування, можливо, передислокувало резервні підрозділи, призначені для посилення пріоритетної наступальної операції Росії на Покровському напрямку, для захисту від української операції в Курській області – що свідчить про те, що оперативний тиск з боку Сил оборони на Курщині впливає на російські операції в кожному секторі на всій території бойових дій".

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Деталі: В огляді нагадують, що російські джерела, в тому числі користувачі соцмереж, стверджували 14 і 17 серпня, що щонайменше рота російської 15-ї мотострілецької бригади (2 АК, російського ЦВО) передислокувалася з напрямку Покровська до Курської області.

Деякі російські та українські відкриті джерела також заявили, що невизначені елементи 15-ї мотострілецької бригади передислоковані до Курської області. Разом з тим елементи російської 15-ї мотострілецької бригади були залучені до російських наступальних операцій на Покровському напрямку.

ISW зафіксував повідомлення про те, що елементи цієї бригади діють на схід від Покровська із середини серпня і донині.

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19 серпня OSINT-організація Evocation.info заявила, що Росія також перекинула елементи 1-ї "Слов'янської" мотострілкової бригади (1-й армійський корпус "ДНР") з донецького напрямку в Курську область, а наприкінці липня і в серпні 2024 року ISW зафіксував заяви про те, що елементи цієї бригади діяли на Торецькому та Покровському напрямках.

Дослівно: "ISW не виявив жодних ознак того, що ці передислоковані підрозділи раніше брали участь у бойових діях передової лінії на пріоритетних для Росії Торецькому та Покровському напрямках, і російське військове командування, ймовірно, як і раніше, вкрай негативно ставиться до виведення боєздатних підрозділів з прифронтових районів на цих напрямках.

Передислоковані підрозділи, ймовірно, були резервними частинами, які російське військове командування мало намір використати для посилення російського угруповання на цих напрямках, щоб відвернути загрозу завчасного досягнення бойової кульмінації, але не дочекатися її".

"Рішення російського військового командування передислокувати обмежені сили до Курської області замість того, щоб залучити їх до операції із захоплення Покровська чи Торецька, свідчить про те, що воно не змогло повністю ізолювати свої пріоритетні наступальні операції в Донецькій області від потреб у живій силі, викликаних українською операцією в Курській області".

Деталі: Аналітики зазначають, що російське військове командування досі уникало передислокації сил, призначених для участі в наступальних операціях на Торецькому або Покровському напрямках, для участі в оборонних операціях в Курській області, і до цього часу в основному перекидало сили з менш пріоритетних напрямків – північної Харківської області, лінії Куп'янськ – Сватове – Кремінна та західної частини Запорізької області.

Передислокація обмежених елементів 15-ї та 1-ї мотострілецьких бригад не матиме нагального впливу на ситуацію на полі бою на Покровському або Торецькому напрямках, оскільки це невеликі сили. Залишається незрозумілим, чи російське військове командування вже перекинуло, чи перекине додаткові резервні сили, призначені для наступальних операцій Росії на Покровському і Торецькому напрямках, для протидії українській операції в Курській області.

Ключові висновки ISW за 31 серпня: