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Начальником штабу Сил безпілотних систем призначили Гладкого – це спровокувало скандал

Ірина БалачукСубота, 31 серпня 2024, 16:12
Начальником штабу Сил безпілотних систем призначили Гладкого – це спровокувало скандал
Роман Гладкий. Фото з wikipedia.org

Збройні сили України повідомили, що начальником штабу Командування Сил безпілотних систем призначили Романа Гладкого, це викликало обурення користувачів соцмережі і спровокувало скандал, водночас у ЗСУ звинувачення спростували.

Джерело: Збройні сили України у Facebook, джерела УП

Деталі: Інформація про призначення Гладкого з'явилася у мережі напередодні і викликала обурення.

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Зокрема нардепка Мар’яна Безугла заявила, що Гладкий "не лише не має жодного досвіду роботи з БПЛА, але й був підозрюваний у державній зраді, шпигунстві та корупції, а також має дружину з російським паспортом, донька виступала на змаганнях за Росію".

"Незрозуміло, як він пройшов перевірку Служба безпеки України та досі обіймає найвищі посади. Вихідець із Криму, капітан військово-морських сил з такою репутацією і ніколи не мав відношення до дронів. Що знаю, призначення саме цієї людини начальником штабу – свідоме рішення Сирського", – написала нардеп. 

 
СКРИНШОТ З FACEBOOK МАР'ЯНИ БЕЗУГЛОЇ

Трохи згодом про призначення написав аналітичний проєкт DeepState.

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"Призначення Романа Гладкого – підозрюваний у держзраді, шпигунстві та корупції. Дружина з московським паспортом, а донька у спортивних змаганнях представляла Московію. Невже в усій українській армії не знайшовся гідний начальних штабу СБС, а потрібна саме людина, яка жодного відношення ніколи не мала до безпілотників?" – йдеться в повідомленні.

DeepState також опублікував російські медалі нібито дочки Гладкого за її виступи на спортивних змаганнях. 

 
СКРBНШОТ ІЗ TELEGRAM-КАНАЛУ DEEPSTATE

Також про цей факт почали писати "Українській правді" військові. Призначення викликало у них обурення, його називали "круговою порукою".

У 2018 році Міністерство оборони повідомляло, що звільнило Романа Гладкого з посади начальника штабу – першого заступника командувача ВМС ЗС України. Вказувалося, що зробили це через неналежне виконання службових обов’язків.

Перед тим видання "Думская" написало, що Гладкого відсторонили на час службового розслідування через фінансово-економічні порушення і через російське громадянство дружини офіцера Олени.

Наразі за посиланням про звільнення Гладкого інформація на сайті Міноборони відсутня. Про минулу наявність такого повідомлення говорить лише напис у самому посиланні. 

 
Скриншот з сайту Міноборони 

Але воно збереглося у веб-архіві. 

 
скриншот з веб-архіву

За даними джерел УП, у судовому реєстрі є інформація про те, що у 2020 році Гладкий судився з СБУ через те, що йому скасували доступ до державної таємниці. 

 

Після шквалу критики Збройні сили вийшли з заявою у соцмережі Facebook. Варто зазначити, що заяву передрукували зі сторінки "Командування Сил безпілотних систем ЗС України" у Facebook, яка була створена менше доби тому.

У цьому повідомленні капітана 1 рангу Романа Гладкого назвали "офіцером з багаторічним досвідом служби у Збройних Силах України, який має відповідну військову освіту та значний досвід служби на керівних посадах у ЗСУ".

Зокрема вказується, що Гладкий у 2020 – 2023 роках обіймав посади заступника начальника Об'єднаного штабу Командування Об’єднаних сил та заступника Командувача Об'єднаних сил ЗСУ.

Також повідомляють, що Гладкий проходив спеціалізовану підготовку в Канаді, а з початком широкомасштабної агресії "виконував завдання на різних напрямках, зокрема, під час організації протидесантної оборони узбережжя в Одесі".

Також у ЗСУ підкреслили, що упродовж 2018 – 2019 років Гладкий "пройшов усі необхідні перевірки Службою безпеки України, має допуск до роботи з відомостями з найвищим ступенем секретності".

Це повідомлення зібрало низку обурливих коментарів у соцемережі. Юзери це призначення і саму заяву ЗСУ називали "зрадою", "ганьбою", "кумівством" і наголошували, що керівництво ЗСУ жодним чином не прокоментувало інформацію про держзраду, скасування доступу до держтаємниці, російський паспорт  дружини і виступи дочки за Росію.

Щодо питання доступу Гладкого до держтаємниці "Українська правда" звернулася по коментарі до СБУ.

Передісторія: 

Збройні силиГенштаббезпілотникискандал
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