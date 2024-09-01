У Росії заявляють про масовану атаку безпілотників

Ввечері та вночі безпілотники атакували 10 російських областей.

Джерело: російський паблік Astra, російські губернатори в соцмережах, росЗМІ

Деталі: БпЛА атакували Рязанську, Тульську, Воронезьку, Липецьку, Брянську, Бєлгородську, Курську, Тверську, Калузьку та Московську області РФ.

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Крім того, додає Astra, про вибухи також повідомляли жителі Калузької та Орловської областей.

Зокрема, за даними російської влади, над Воронезькою областю нібито були збиті понад 10 дронів, над Брянською областю – близько 30.

Ще 10 дронів нібито були збиті на підльоті до Москви.

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Нагадаємо: Вночі 1 вересня московський аеропорт "Внуково" запровадив тимчасові обмеження на виліт і посадку літаків.