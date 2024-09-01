Дрони атакували дві електростанції в Росії і московський НПЗ

Вночі 1 вересня під час масованої атаки безпілотників на російські області була атаковані і дві ДРЕС у Московській і Тверській областях, а також московський НПЗ.

Джерело: російське пропагандистське видання РИА-Новости з посиланням на місцеву владу міста Кашира, російські пабліки, мер Москви Сергій Собянін

Деталі: Зазначається. що вночі нібито було здійснено спробу атаки 3 безпілотниками території Каширської ДРЕС.

Реклама:

Традиційно російська влада каже, що "жертв і руйнувань немає, пожежі не сталося".

Разом з тим російські пабліки публікують фото і відео місцевих жителів, на яких видно приліт на територію ДРЕС.

Каширська ГРЕС розташована на березі Оки в місті Кашира Московської області.

ВІДЕО ДНЯ

Оновлено: Телеграм-канал Astra повідомив про дві пожежі після атаки БпЛА у Тверській області – атаковано ДРЕС і газорозподільчу мережу, що розташована за кілька кілометрів від неї.

Про це свідчать відео місцевих жителів.

Так, після атаки БпЛА в Конаково Тверської області пожежа виникла біля місцевої ДРЕС і біля газорозподільної мережі (ГРМ) "Конаково", яка є технологічною частиною магістрального газопроводу "КГМО-Конаково".

Собянін заявив, що БпЛА намагалися атакувати Московський нафтопереробний завод.

Пряма мова Собяніна: "Збили безпілотник у районі МНПЗ. Пошкоджень і постраждалих немає, загрози роботі МНПЗ немає".