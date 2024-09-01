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Дрони атакували дві електростанції в Росії і московський НПЗ

Ольга Глущенко Неділя, 1 вересня 2024, 06:18
Дрони атакували дві електростанції в Росії і московський НПЗ
скриншот відео

Вночі 1 вересня під час масованої атаки безпілотників на російські області була атаковані і дві ДРЕС у Московській і Тверській областях, а також московський НПЗ.

Джерело: російське пропагандистське видання РИА-Новости з посиланням на місцеву владу міста Кашира, російські пабліки, мер Москви Сергій Собянін

Деталі: Зазначається. що вночі нібито було здійснено спробу атаки 3 безпілотниками території Каширської ДРЕС.

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Традиційно російська влада каже, що "жертв і руйнувань немає, пожежі не сталося".

Разом з тим російські пабліки публікують фото і відео місцевих жителів, на яких видно приліт на територію ДРЕС.

Каширська ГРЕС розташована на березі Оки в місті Кашира Московської області.

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Оновлено: Телеграм-канал Astra повідомив про дві пожежі після атаки БпЛА у Тверській області – атаковано ДРЕС і газорозподільчу мережу, що розташована за кілька кілометрів від неї.

Про це свідчать відео місцевих жителів.

Так, після атаки БпЛА в Конаково Тверської області пожежа виникла біля місцевої ДРЕС і біля газорозподільної мережі (ГРМ) "Конаково", яка є технологічною частиною магістрального газопроводу "КГМО-Конаково".

Собянін заявив, що БпЛА намагалися атакувати Московський нафтопереробний завод.

Пряма мова Собяніна: "Збили безпілотник у районі МНПЗ. Пошкоджень і постраждалих немає, загрози роботі МНПЗ немає".

Росіябезпілотникиенергетика
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