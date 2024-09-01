Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

"Цифрова трансформація України" – купуйте квитки на першу конференцію Mezha.Media

Усі 22 людини загинули в катастрофі з Мі-8 на Камчатці

Роман ПетренкоНеділя, 1 вересня 2024, 11:26
Усі 22 людини загинули в катастрофі з Мі-8 на Камчатці
фото: 112

Вертоліт Мі-8 із 22 людьми на борту, який зник 30 серпня на Камчатці, розбився, тих, хто вижив, немає.

Джерело: ТАСС, "112"

Деталі: Кремлівські ЗМІ пишуть, що тих, хто вижив під час аварії вертольота Мі-8 на Камчатці, немає.

Реклама:

Вертоліт розбився, врізавшись у сопку (невисока гора - ред.), повідомили в оперативних службах. Імовірно, через туман. На борту було 22 людини - 19 туристів і 3 члени екіпажу.

Рятувальники вилетіли до місця аварії зниклого вертольота на Камчатці.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Напередодні вертоліт Мі-8 зник на російській Камчатці, за попередніми даними, на борту перебували 22 людини – 19 пасажирів та 3 члени екіпажу.

Росіяавіа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, оновлено від 12:45З-під завалів готелю у Миколаївці дістали тіла двох волонтерів

відеоТрампа образило рішення Путіна "підтримати" Гарріс

Зеленський призначив собі двох радників, а Єрмаку двох заступників

фотоУ Києві стався вибух на підприємстві, двоє загиблих, під завалами можуть бути люди

ППО збила 15 з 23 "Шахедів" та одну з чотирьох авіаракет

фотоРосіяни завдали авіаудару по Сумах, двоє загиблих, серед поранених – діти

Усі новини...
Росія
Рекордна кількість БПЛА атакувала 15 областей Росії
Захисники відмінусували ще 1350 окупантів і 10 російських танків
Дрони атакували дві електростанції в Росії і московський НПЗ
Останні новини
17:03
мотоспортMotoGP. Марк Маркес з дев'ятого місця виграв Гран-прі Сан Марино
16:55
Більшість німців вважають Шольца слабким лідером
16:53
Чому ви не можете плакати, коли насправді хочете: лікарі назвали 8 причин цього стану
16:44
Російським полоненим заборонили телефонувати додому – Лубінець
16:39
Боррель побажав Кулебі всього найкращого і відзначив його наступника
16:17
Латвія заявила, що на її території розбився російський військовий дрон
16:11
Маск заперечує участь xAI в переговорах щодо доходів з Tesla
16:09
Виселені на степи. Депортація 700 тисяч українців, про яку постійно забувають
16:06
автоспортНевілль виграв Ралі Греції та зміцнив лідерство в загальному заліку WRC
15:52
Росіяни дроном атакували маршрутку в Херсоні – шестеро поранених
Усі новини...
Реклама:
Реклама: