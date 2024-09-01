Усі 22 людини загинули в катастрофі з Мі-8 на Камчатці

Вертоліт Мі-8 із 22 людьми на борту, який зник 30 серпня на Камчатці, розбився, тих, хто вижив, немає.

Джерело: ТАСС, "112"

Деталі: Кремлівські ЗМІ пишуть, що тих, хто вижив під час аварії вертольота Мі-8 на Камчатці, немає.

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Вертоліт розбився, врізавшись у сопку (невисока гора - ред.), повідомили в оперативних службах. Імовірно, через туман. На борту було 22 людини - 19 туристів і 3 члени екіпажу.

Рятувальники вилетіли до місця аварії зниклого вертольота на Камчатці.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Напередодні вертоліт Мі-8 зник на російській Камчатці, за попередніми даними, на борту перебували 22 людини – 19 пасажирів та 3 члени екіпажу.