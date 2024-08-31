На Камчатці зник Мі-8 з понад 20 людьми

Вертоліт Мі-8 зник на російській Камчатці, за попередніми даними, на борту перебували 22 людини – 19 пасажирів та 3 члени екіпажу.

Джерело: ТАСС

Деталі: Гелікоптер зник із радарів у районі вулкана "Вачкажець" – саме звідти він мав забрати 19 туристів.

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На вулкані вертоліт забрав туристів, проте в призначений час не приземлився і перестав виходити на зв'язок.

Рятувальники розпочали пошуки повітряного судна.

Екіпаж зниклого на Камчатці вертольота Мі-8 не повідомляв про неполадки.