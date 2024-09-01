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Сирський: На напрямку головного удару ворога ситуація складна

Роман ПетренкоНеділя, 1 вересня 2024, 12:03
Сирський: На напрямку головного удару ворога ситуація складна
фото: сирський

Головнокомандувач Олександр Сирський звітує, що на напрямку "головного удару ворога", очевидно, на Донеччині, ситуація складна.

Джерело: Сирський у соцмережах

Пряма мова Сирського: "На напрямку головного удару ворога ситуація складна.

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Але всі необхідні рішення на всіх рівнях приймаються без зволікань".

Деталі: Сирський додав, що попри те, що ворог має перевагу у кількості озброєння та людей, він зазнає відчутних втрат.

Нагадаємо: 30 серпня на фронті сталося 183 боєзіткнення, зокрема 30 атак зафіксовано на Покровському напрямку, 28 – на Курахівському, 25 – на Куп'янському.

СирськийДонецька областьЗбройні сили
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