Генштаб: На Курахівському й Куп'янському напрямках кількість боїв майже зрівнялася з Покровським

У суботу на фронті сталося 183 боєзіткнення, зокрема 30 атак зафіксовано на Покровському напрямку, 28 – на Курахівському, 25 – на Куп'янському.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 22 годину

Деталі: Із початку доби відбулося 183 бойових зіткнення, окупанти завдали чотири ракетні удари, застосувавши 9 ракет, 59 авіаційних ударів із застосуванням 77 КАБів, 381 удар дронами-камікадзе та здійснили майже 2400 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння.

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На Харківському напрямку окупанти впродовж дня здійснили дві атаки поблизу Вовчанська і Липців. Одне боєзіткнення ще триває.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбивали 25 атак. Найбільшу активність противник проявляв в районах Синьківки, Колісниківки та в напрямку Лозової, де досі тривають боєзіткнення.

Сімнадцять разів ворог атакував на Лиманському напрямку, намагався просунутися в напрямку восьми різних населених пунктів та в Серебрянському лісі. Концентрував зусилля поблизу Греківки, Невського і Твердохлібового.

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На Сіверському напрямку впродовж дня захисники відбивали вісім штурмових дій ворога в районах Верхньокам’янського, Спірного, Званівки, Білогорівки та Виїмки. Досі в чотирьох локаціях тривають бої.

На Краматорському напрямку відбулося 19 бойових зіткнень. Найбільшу активність окупанти проявляли в районі Калинівки, де провели понад половину атак. Бої тривають.

Ворог 14 разів намагався вклинитися в українську оборону на Торецькому напрямку. Протягом дня окупанти атакували в районах населених пунктів Курдюмівка, Торецьк, Неліпівка та Нью-Йорк. 13 атак вже відбито захисниками.

На Покровському напрямку з початку доби в районах населених пунктів Суха Балка, Воздвиженка, Зелене Поле, Новогродівка, Гродівка, Карлівка, Селидове та Михайлівка українські війська відбивали 30 наступальних та штурмових дій ворога. Чотири з них ще триває. Українські війська вживають заходів з утримання визначених рубежів, дають жорстку відсіч.

За попередніми даними, за суботу ворог втратив 168 осіб вбитими та 216 – пораненими, також українські військовослужбовці знищили два танки Т-72, три БМП та дев’ять автомобілів. Окрім того, два танки та 17 автомобілів ворога було суттєво пошкоджено.

На Курахівському напрямку на цей час доби нараховується 28 бойових зіткнень. Загарбники зберігають активність, намагаючись йти вперед в районах Костянтинівки і Георгіївки – здійснили п’ять і 13 атак відповідно. Також спроби просування відбувалися у бік Українська, Лісівки та Галицинівки. Окупанти зазнають втрат.

На Времівському напрямку окупанти атакували в напрямку Вугледара, Водяного, Макарівки та Времівки. Ситуація контрольована.

На Оріхівському напрямку українські війська зупинили чотири атаки противника поблизу Малої Токмачки і Роботиного.

На Придніпровському напрямку ситуація суттєвих змін не зазнала, втрат позицій та територій не допущено. Українські воїни відбили три штурми російських загарбників.