Окупанти близько 10 разів вдарили по Харкову – десятки поранених

Удень 1 вересня росіяни завдали близько 10 ударів по Харкову, 44 поранений, з них 7 дітей.

Джерело: очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, мер міста Ігор Терехов

Деталі: За даними ОВА, є пошкодження цивільної інфраструктури та потерпілі.

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У той час Повітряні сили попереджали про загрозу балістики.

За словами мера, один з ударів прийшовся по району приватної забудови.

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Горять кілька обійсть, супермаркет. Серед постраждалих є медики.

Пізніше в ОВА додали, що серед пошкодженої інфраструктури - торговельний центр, обʼєкт спортивної інфраструктури, житлові будинки.

Оновлено: В ОВА пізніше оновили дані серед поранених - 41 цивільний, з них 5 дітей. Під завалами спорткомплексу можуть перебувати люди, тому пошуково-рятувальні роботи продовжуються.

Один чоловік, який працює там електриком, був заблокований серед завалів – наразі він у безпеці.

Біля спорткомплексу зафіксовано щонайменше 6 прильотів, частина з яких влучила в землю.

Президент Володимир Зеленський показав наслідки ракетного удару росіян по Харкову та звернувся до світових лідерів.

О 17:38 Ігор Терехов повідомив про 44 постраждалих, з яких семеро дітей, найменшому з них три місяці.