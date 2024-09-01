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Пашинян: Вірменія заморозила свою участь в ОДКБ на всіх рівнях

Ірина Кутєлєва, Роман ПетренкоНеділя, 1 вересня 2024, 14:46
Пашинян: Вірменія заморозила свою участь в ОДКБ на всіх рівнях
пашинян, фото: ТАСС

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян каже, що його країна заморозила свою участь в ОДКБ "на всіх рівнях".

Джерело: News.am, "Європейська правда"

Деталі: Як зазначив вірменський прем’єр, на цьому етапі він "вважає це рішення достатнім".

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Пашинян також порушивши питання про те, що має статися, щоб Вірменія вийшла з ОДКБ.

"Можуть бути дискусії... Я поважаю всі думки, але з іншого боку, ми ухвалили те рішення, яке ухвалили. На цей час ми не бачимо необхідності ухвалювати інше рішення, але це не означає, що ми не побачимо необхідності ухвалювати інше рішення наступного моменту", – сказав він.

Останнім часом з вуст керівництва Вірменії почали лунати заяви про вихід з ОДКБ, який де-юре ще не стався, а де-факто вже відбувся. "ЄвроПравда" писала про це у статті.

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Крім того, кілька місяців тому у Вірменії почали дуже обережно говорити про курс на можливе членство у ЄС.

ВірменіяРосіяОДКБ
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