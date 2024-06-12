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МЗС Вірменії заперечило, що Пашинян говорив про вихід країни з ОДКБ

Андрій Синявський, Євген КізіловСереда, 12 червня 2024, 18:45
МЗС Вірменії заперечило, що Пашинян говорив про вихід країни з ОДКБ
Арарат Мірзоян. фото: Getty Images

Голова МЗС Вірменії Арарат Мірзоян стверджує, що прем'єр країни Нікол Пашинян не говорив про вихід Єревана з військового альянсу "Організація договору про колективну безпеку", який де-факто контролюється Росією .

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на News.am

Деталі: За словами глави МЗС, якщо хтось стверджує, що прем'єр заявив, що Вірменія виходить з ОДКБ, "то він помиляється". Він додав, що "це дуже легко довести".

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"Він сказав, що ми вирішимо, коли вийдемо, але назад не повернемося. Це й було сказано, не менше, не більше", – зазначив Мірзоян.

Раніше на питання опозиційного депутата про можливість виходу з ОДКБ Пашинян сказав, що деякі члени цього альянсу не виконали договірних зобов'язань і "спланували війну проти нас разом із Азербайджаном".

"Ми вийдемо (з ОДКБ. – Ред.), ми вирішимо, коли", – додав прем'єр Вірменії.

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Минулого місяця він заявив, що щонайменш дві держави-учасниці Організації договору колективної безпеки фактично допомагали Азербайджану з підготовкою до війни проти Вірменії, яка почалась у 2020 році.

Журналістам пізніше натякнули, що йдеться про Росію та Білорусь.

Нагадаємо, на початку травня Вірменія заявила, що надалі не буде брати участі у фінансуванні діяльності ОДКБ – військово-політичного блоку, який де-факто очолює Росія.

Про останні події у Вірменії читайте у статті: Чи зупинять протести розворот Єревана на Захід.

Теми: ВірменіяРосіяОДКБ
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